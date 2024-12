USA: Sigue estos pasos si no recibes la confirmación de Uscis tras enviar un formulario

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

¿Has enviado tu formulario al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) pero no has recibido la confirmación de recepción? No te preocupes, a veces pueden ocurrir retrasos o confusiones en el proceso.

En estos casos, lo primero es mantener la calma y revisar cuidadosamente los detalles de tu envío. Si no recibes nada después de un tiempo prudente, a continuación te explicamos los pasos que puedes seguir para verificar el estado de tu solicitud en Uscis.

Esto puedes hacer si no recibes la confirmación de Uscis

Revisa tus datos de contacto: Verifica que la dirección de correo electrónico o el número de teléfono que proporcionaste en tu solicitud sean correctos. Si optaste por recibir notificaciones electrónicas, asegúrate de que los datos sean precisos para que no haya problemas de comunicación. Revisa los tiempos de procesamiento: Recuerda que los tiempos de procesamiento pueden variar según el tipo de formulario y la oficina de Uscis que maneje tu caso. Puedes consultar los tiempos estimados de procesamiento en el sitio web de Uscis para asegurarte de que aún estás dentro del tiempo esperado. No envíes múltiples solicitudes: Evita enviar la misma solicitud más de una vez, ya que esto puede generar confusión y retrasos adicionales. Lo mejor es esperar un poco y seguir verificando el estado de tu caso antes de tomar cualquier otra acción. Comunícate con Uscis: Si después de un tiempo razonable aún no has recibido la confirmación, puedes contactar al Centro de Contacto de Uscis para obtener ayuda. El número es 800-375-5283 (TTY 800-767-1833), y el horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m. (hora del Este).

Recuerda que los tiempos de procesamiento pueden variar, y es posible que Uscis esté experimentando demoras. Mantenerse informado y seguir los pasos mencionados te ayudará a gestionar tu solicitud de manera efectiva.

