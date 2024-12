EE.UU.: Así puedes recuperar tu cuenta de Uscis en línea si se bloqueó por un error del sistema

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) brinda herramientas virtuales a los usuarios que realizan trámites migratorios. No obstante, una cuenta de Uscis se puede bloquear por ingresar varias veces una contraseña incorrecta o por un error de la agencia federal.

En ese sentido, el portal en línea de Uscis ofrece una serie de pasos claros para desbloquear la cuenta y reanudar el acceso a sus trámites. Cabe señalar que al bloquearse la cuenta, el sistema requiere una espera de 20 minutos antes de permitir otro intento de inicio de sesión.

Así puedes recuperar tu cuenta de Uscis

El primer paso es solicitar asistencia técnica a través del portal de Uscis. Para ello, se debe acceder al enlace: my.uscis.gov/account/v1/needhelp. Luego, se debe completar el formulario y selecciona en el menú desplegable la opción "I need help with unlocking my account" (Necesito ayuda para desbloquear mi cuenta).

El equipo de asistencia técnica de Uscis enviará un correo electrónico con las instrucciones para desbloquear tu cuenta, generalmente dentro de un plazo de 10 días hábiles. Estas instrucciones pueden incluir, según el caso, pasos como restablecer la contraseña o realizar una verificación adicional de tu identidad. Si es necesario, la agencia proporcionará un enlace seguro donde se puede actualizar la información personal.

Si ya no se tiene acceso al dispositivo o correo electrónico donde se enviará el código de verificación de Uscis, el usuario puede recuperar el acceso a su cuenta utilizando el "código de seguridad" que te fue proporcionado al crear la cuenta.

Una vez dentro de la cuenta, el usuario debe acceder a la sección "My Account" (Mi Cuenta), seleccionar "Settings" (Configuración) y luego elegir "Change Password" (Cambiar contraseña)

Créditos: YouTube | @uscis