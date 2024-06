Trámites USA: ¿cuál es la diferencia entre una 'exención de tarifas' y una 'exención de pago de tarifas'? Uscis responde

Para acceder a una excención de tarifas, el ingreso del hogar de un solicitante debe estar por debajo del 150% de las Guías Federales de Pobreza en Estados Unidos.

Los ciudadanos extranjeros y nacionales realizan trámites migratorios en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), como la solicitud de naturalización, residencia permanente, ajuste de estatus, entre otros. Estas peticiones tienen un costo que ayuda a que la agencia se pueda financiar.

Sin embargo, Uscis es consciente de que algunos solicitantes no pueden pagar las tarifas de presentación. Por esa razón, han establecido dos trámites: un proceso de "exención de pago de tarifas" para ciertos tipos de formularios; así como la "exención de las tarifas" para ciertos beneficios.

¿Cuál es la diferencia entre una exención de tarifas y una exención de pago de tarifas?

La "exención de tarifas" y la "exención de pago de tarifas" suelen ser procesos que los solicitantes suelen confundir por su similitud nominal. Ante esta situación, Uscis explicó las diferencias entre ambas peticiones.

Exención de tarifas

Una "exención de tarifas" implica que Uscis no exige una tarifa por un formulario o no requiere que una determinada categoría de solicitantes pague la tarifa prescrita por un formulario. Si se aplica una exención de tarifas a un solicitante y al formulario que está presentando, no necesita pedir una exención de tarifas ni pagar la cuota de presentación. En este enlace puede ver las solicitudes que no requieren de tarifas.

Exención de pago de tarifas

Una "exención de pago de tarifas" significa que Uscis requiere una tarifa para un formulario, pero renuncia a este requisito para un solicitante individual debido a su incapacidad para pagar la tarifa. Si una persona solicita una exención de pago de tarifas y demuestra que es elegible, entonces no tendrá que pagar la tarifa de presentación del formulario asociado. Sin embargo, si solicita la exención de pago de tarifas y Uscis determina que no es elegible, entonces la agencia puede rechazar la solicitud.

