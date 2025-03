Uscis: Paso a paso para crear una cuenta y realizar trámites en línea en EE.UU.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Si un ciudadano americano, residente permanente o inmigrante desea hacer un trámite migratorio debe acudir al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis por sus siglas en inglés). En esta agencia, que cuenta con 89 oficinas en todo el país y 11 más en el resto del mundo, las personas pueden acercarse y realizar sus procesos.

Sin embargo, para evitar la congestión en sus oficinas y acelerar los tiempos de procesamiento a las solicitudes, la agencia cuenta con una plataforma digital llamada Uscis en línea. A través de esta, las personas pueden solicitar la ciudadanía americana, Green Card, entre otros trámites migratorios desde la comodidad de su hogar.

El paso a paso para crear una cuenta en línea

Tener una cuenta de Uscis en línea, no solo permite que una persona envíe solicitudes o peticiones, también se puede pagar la tarifa del trámite, verificar el estatus del caso, recibir notificaciones de la agencia, responder a los pedidos de evidencia y administrar la información de contacto, incluida la actualización de dirección.

Para acceder a este servicio, estos son los nueve pasos que se deben seguir:

Paso 1

Ingresar a la página oficial de Uscis. Es importante resaltar que no se comparte la cuenta con nadie para proteger información personal.

Paso 2

Agregar una dirección de correo electrónico y hacer clic en “registrarse”.

Paso 3

Confirmar la cuenta. Se enviará un mensaje de confirmación a la dirección de correo electrónico que proporcionó. A continuación, hacer clic en el enlace que aparece en el mensaje de confirmación para ir a la página de inicio de sesión y continuar con la creación de la cuenta.

Paso 4

Revisar los Términos de Uso. Luego de leer el apartado y, estar de acuerdo con los término, hacer clic en “I agree” (estoy de acuerdo).

Paso 5

Crear una contraseña y hacer clic en “Submit” (enviar). La contraseña debe tener por lo menos, ocho caracteres, una letra mayúscula, una letra minúscula, y un carácter especial.

Paso 6

Seleccionar las preguntas de recuperación de contraseña y proporcionar las respuestas. Uscis pedirá cinco preguntas de recuperación de contraseña.

Paso 7

La cuenta de Uscis de línea está creada. Sleccione el servicio al que desea entrar: myUscis.

Paso 8

Seleccionar el tipo de cuenta. Puede ser “I am an applicant, petitioner, or requestor” (soy un osolicitante o peticionario) o “I am a legal representative” (soy un representante legal).

Paso 9

Uscis enviará la confirmación de que la cuenta ha sido creada, mediante el correo electrónico que proporcionó.

Créditos: YouTube | @uscis