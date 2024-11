Cuatro frases que debes evitar durante tu entrevista para solicitar la visa en EE.UU.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Obtener la visa americana es esencial si un inmigrante planea viajar a Estados Unidos, pata tramitar el documento, se debe realizar el proceso en una embajada del país americano. No obstante, más de la mitad de solicitantes no consigue el visado al no responder correctamente a las preguntas que se hacen en la entrevista.

La entrevista en la embajada de Estados Unidos es un paso crucial, es en este encuentro donde el consular oficial evalúa si aprueba o rechaza la solicitud, y las respuestas dadas durante la entrevista pueden ser determinantes. Por esa razón, hay cuatro frases que se deben evitar mencionar para aumentar las posibilidades de conseguir la visa.

Preguntas frecuentes en la entrevista

Es útil que el solicitante a la visa sepa las preguntas comunes que suelen realizar los oficiales consulares. Algunos de las interrogantes son:

¿A qué lugar de Estados Unidos viaja?

¿Cuál es el motivo de su viaje?

¿De cuánto tiempo será su estancia y cuándo piensa a partir de?

¿Con quién viaja?

¿Dónde trabaja?

¿Quién pagará los gastos de su viaje?

¿Dónde se hospedará?

¿Tiene familiares en Estados Unidos?

Cuatro frases que se deben evitar durante la entrevista

"No tengo trabajo por el momento".

"Voy a visitar a mi pareja".

"Tengo familia viviendo ilegalmente en Estados Unidos".

"No sé dónde voy a alojarme en Estados Unidos".

Otra tópico a tener en cuenta al momento de la entrevista consular tiene que ver con el tiempo que se pretende permanecer en Estados Unidos. Expertos en temas migratorios recomienda no contestar de manera que se genere incertidumbre en el oficial del gobierno americano.

