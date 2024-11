'Black Friday' en Florida: Conoce los horarios para aprovechar las rebajas este 29 de noviembre

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Black Friday 2024 está a la vuelta de la esquina, y las tiendas minoristas se están preparando para ofrecer ofertas increíbles en una amplia gama de productos seleccionados. Muchas establecimientos, ubicados en Florida, ya han comenzado sus rebajas anticipadas, que permite a los compradores adelantarse a sus compras navideñas.

Por esa razón, es elemental que los residentes de Florida sepan cuándo comienzan las ofertas del Black Friday, así como los horarios de atención para comprar en los principales comercios como Walmart, Target y Costco.

Fechas y horarios para aprovechar las ofertas en Florida

Walmart

Walmart cerrará sus tiendas el Día de Acción de Gracias y reabrirá a las 6 a.m. el Black Friday. Las ventas en línea para los descuentos de “pre-Black Friday” ya comenzaron el pasado lunes 11 de noviembre y la venta anticipada en tiendas fue el viernes 15 de noviembre.

Target

Por quinto año consecutivo, Target no abrirá sus puertas el Día de Acción de Gracias y recién lo harán a las 6 a.m. el Black Friday con un horario extendido de 7 a.m. a medianoche desde el 30 de noviembre hasta el 23 de diciembre.

Costco

Las tiendas de Costco estarán cerradas el Día de Acción de Gracias y reabrirán sus puertas de 9 a.m. a 8:30 p.m. para el Black Friday, con ofertas tanto en línea como en tienda, que comenzaron el pasado 1 de noviembre y continúan hasta el mencionado día festivo en Estados Unidos.

