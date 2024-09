¿Te cambiaste el nombre? Actualiza tu visa de Estados Unidos para evitar problemas

Conoce aquí los pasos a seguir para no perder tu visa americana, si te cambiaste o actualizaste tu nombre.

Si te has cambiado de nombre recientemente debido a matrimonio, divorcio u orden judicial, y tienes una visa de Estados Unidos, es fundamental que actualices tus documentos lo antes posible. No hacerlo puede generar complicaciones a la hora de viajar y, en algunos casos, incluso la imposibilidad de ingresar al país.



¿Qué se debe hacer?

De acuerdo con el Official U.S. Department of State Visa Appointment Service en México, el primer paso es asegurarte de tener un pasaporte nuevo con tu nombre actualizado. Ya sea por casamiento, divorcio u otro motivo legal, es indispensable que el pasaporte refleje tu nombre actual. Este nuevo documento te servirá para poder solicitar un nuevo visado en el que se alinee correctamente toda tu información personal.

Además, es importante recordar que las autoridades de inmigración de los Estados Unidos verifican que tanto el nombre en tu visa como en tu pasaporte coincidan. Si no actualizas estos documentos, podrías enfrentar inconvenientes en tu ingreso, ya que las discrepancias en la información pueden levantar alertas y hacer que el proceso sea más largo o complicado.

Aunque parezca solo un detalle, este tipo de actualización es crucial para garantizar que no haya problemas al momento de pasar por aduanas o control migratorio. El Official U.S. Department of State Visa Appointment Service también recuerda que, aunque tengas una visa válida, el ingreso final siempre estará en manos del oficial del CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU.), quien verificará toda tu documentación antes de aprobar tu entrada.

Si has cambiado tu nombre recientemente, ya sea por matrimonio, divorcio u otra razón legal, no esperes más y actualiza tanto tu pasaporte como tu visa estadounidense. Evitar estos trámites puede generar complicaciones innecesarias y retrasos en tu próximo viaje. Mantén tus documentos en orden para que disfrutes de un viaje sin contratiempos y puedas entrar a Estados Unidos sin problemas.