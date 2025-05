Visa americana: ¿Cuánto debes esperar para volver a solicitar si te la negaron?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Que te nieguen la visa americana puede sentirse como un balde de agua fría, especialmente cuando tienes planes o sueños ligados a ese viaje. Pero tranquilo, que una negativa no quiere decir que ya no tendrás oportunidad de entrar a Estados Unidos. Muchas veces es solo un tropiezo en el camino, y con la información correcta, puedes prepararte mejor para intentarlo de nuevo.

El tiempo que debes esperar para volver a aplicar, por ende, depende del tipo de visa y la razón por la que fue rechazada. En algunos casos, puedes volver a solicitarla de inmediato; en otros, tendrás que cumplir ciertos requisitos antes de volver a intentarlo. ¿No sabes cuánto debes esperar en tu caso? Tranquilo, en la siguiente nota te contamos lo que necesitas saber al respecto.

¿Cuánto tiempo debe pasar para volver a solicitar otro permiso?

Si te negaron la visa para Estados Unidos, es normal sentirte decepcionado, pero no todo está perdido. De hecho, la ley no establece un tiempo obligatorio de espera para volver a intentarlo. Puedes presentar una nueva solicitud incluso al día siguiente de haber sido rechazado. Sin embargo, lo más importante no es la rapidez, sino que tomes en cuenta qué fue lo que salió mal para no repetir el mismo error.

Por ejemplo, si el motivo del rechazo fue que no tienes empleo formal, lo mejor es esperar a conseguir un trabajo estable, con comprobantes de pago y algo de antigüedad. Esto ayuda a demostrar que tienes lazos fuertes con tu país y reduce las sospechas de que podrías quedarte ilegalmente en Estados Unidos. Corregir el motivo del rechazo no garantiza el éxito, pero sí mejora mucho tus posibilidades.

También debes saber que algunos consulados establecen un periodo mínimo de espera antes de aceptar una nueva solicitud de visa americana, que suele ser de seis meses. Este tiempo puede variar según tu caso particular y la razón específica por el que fue denegado tu permiso de ingreso. No todos los rechazos son iguales, por eso es importante conocer tu situación y lo que exige el consulado en tu país.

En resumen, aunque técnicamente puedes volver a aplicar de inmediato, lo más recomendable es darte un espacio de al menos seis meses para prepararte mejor. Ese tiempo te permite revisar tu caso, reunir documentación más sólida y demostrar que las razones del rechazo ya no aplican. Ser paciente y tomarte un tiempo para pensar puede marcar la diferencia entre otro no… o un sí que te permita entrar a EE.UU.