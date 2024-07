Estados Unidos: ¿Qué es una visa de tránsito y cómo puedo tramitarla?

Uno de los requisitos que pide Estados Unidos es que la visita del pasajero no sea mayor a 29 horas.

Cuando una persona planifica un viaje debe tener claro cuál es el presupuesto que maneja. A veces, los pasajes pueden salir un poco más económicos cuando tienen escalas. Pero estas paradas no siempre se pueden dar si no existe un documento de por medio.

Si se realiza una escala en Estados Unidos, por ejemplo, es necesario tener a la mano una visa de tránsito (C ). Se define como una visa de visitante de no inmigrante, permiso que no debe exceder a las 29 horas dentro de cualquier aeropuerto de este país y hay que tener un boleto de avión confirmado hacia un destino fuera del país.

¿Qué requisitos tiene la visa de tránsito?

Hay que tener un pasaporte válido con una fecha de vencimiento que no exceda la duración de tu estancia en Estados Unidos.

Contar con un boleto de avión confirmado hacia un destino fuera de Estados Unidos.

La visita a Estados Unidos no puede exceder de las 29 horas.

Cumplir con todas las normas de inmigración de Estados Unidos y no tener antecedentes criminales que te inhabiliten para ingresar al país.

Es probable que se soliciten una documentación adicional durante tu proceso de solicitud de visa, como un itinerario de viaje detallado y pruebas de fondos suficientes para cubrir tus gastos durante la escala.

Dependiendo de tu nacionalidad y otras circunstancias, es posible que necesites asistir a una entrevista en la embajada o consulado de Estados Unidos en tu país de origen como parte del proceso de solicitud de visa.



Para adquirir este documento, hay que seguir los siguientes pasos:

Se debe completar el formulario DS-160.

Pago de U$D 160 para solicitar un turno en el consulado o embajada de EE.UU

En la cita con la embajada, hay que tener el pasaporte vigente, visa del país de destino si es necesario, el comprobante de pago de la solicitud y la confirmación del formulario DS-160.