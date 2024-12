Visa americana: El tiempo que tienes para agendar tu cita antes de perder el costo de tarifa

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La visa americana es el documento migratorio que toda persona necesita para ingresar de manera legal a Estados Unidos. El consulado de USA puede dar el visado a turistas, estudiantes o empresarios.

El trámite para solicitar la visa americana es un proceso que toma tiempo, una de las partes importantes del proceso es el costo de la solicitud. Un ciudadano extranjero debe pagar U$D 185 a la embajada de Estados Unidos y es muy importante que agende su cita para que no pierda validez.

El tiempo que tienes para agendar tu cita

El Servicio Oficial de Citas de Estados Unidos detalla que los pagos tienen validez de un año. Esto quiere decir que, a partir de que una persona paggue, tiene hasta un año para agendar su cita para solicitar la visa en el sistema https://ais.usvisa-info.com/.

“Las tarifas de solicitud de visa son válidas durante 365 días a partir de la fecha de compra. Después de los 365 días, si el solicitante no ha programado su cita para la entrevista o no ha presentado su solicitud para solicitar una visa de no inmigrante para EE. UU., la tarifa se vencerá y el solicitante perderá el derecho a usar la tarifa para una solicitud de visa”, añade el gobierno federal.

Así puedes pagar la tarifa

Si un solicitante desea pagar la petición de visa de turista, debe saber que el pago se realiza únicamente en efectivo en los bancos de su país que tengan convenios con entidades bancarias del país estadounidense.

