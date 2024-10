¿Tienes una visa de estudiante en USA? Las seis cosas que debes hacer para no perderla

Mantener el estatus de estudiante a tiempo completo : Debes estar inscrito en un programa de estudios a tiempo completo en una institución acreditada. No puedes reducir tu carga de estudios por debajo de lo requerido sin autorización previa de tu Designated School Official (DSO).

Renovar tu visa o estatus si es necesario: Si tu visa o I-20 está por expirar, asegúrate de solicitar una renovación o una extensión con tiempo. No puedes permanecer en EE. UU. si tu visa expira y no has tomado acción.