Visa estadounidense: ¿Es posible recuperar tu dinero en caso de que tu solicitud sea rechazada?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

¿Te has preguntado qué sucede con el dinero que pagaste al solicitar tu visa americana si tu solicitud es rechazada? Este es un tema que genera dudas para muchos solicitantes, especialmente cuando el resultado es negativo.

Conocer las políticas de reembolso del Departamento de Estado es clave, ya que entender el destino de tus pagos puede ayudarte a planificar mejor futuros intentos y a tomar decisiones informadas sobre tu proceso de visa.

¿Puedes recuperar tu dinero si te rechazan la visa?

No, generalmente no es posible recuperar el dinero que pagaste al solicitar una visa americana si tu solicitud es rechazada. El Departamento de Estado establece que las tarifas de solicitud son no reembolsables, independientemente del resultado de tu trámite.

Esto incluye tanto el cargo por la solicitud de visa (conocido como la tarifa de solicitud de visa no inmigrante, o MRV) como otras tarifas relacionadas con el proceso de obtención, como la tarifa para la visa de inmigrante o la tarifa de procesamiento en ciertos casos.

El motivo principal por el cual las tarifas no son reembolsables es que el costo cubre los gastos administrativos asociados con la evaluación de tu solicitud de visa, mismos que incluyen la revisión de los formularios, la entrevista y los procedimientos de seguridad.

Sin embargo, existen algunas excepciones en casos muy específicos. Por ejemplo, si pagaste la tarifa de la solicitud y luego tuviste que cancelar la cita debido a un error cometido por la embajada o el consulado, podrías tener derecho a solicitar un reembolso.

Además, si tu visa fue rechazada debido a un error de procedimiento o a una cancelación involuntaria por parte del consulado, podrías contactar a la embajada o consulado para obtener detalles específicos.

Si bien no es posible obtener un reembolso por la tarifa de solicitud de visa, recuerda que siempre puedes volver a presentar tu trámite en el futuro. Si lo haces, deberás pagar nuevamente la tarifa de solicitud.

Video: YouTube | VISAS DR