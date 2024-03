Visa estadounidense: ex consúl reveló si es bueno o no solicitar el visado en familia

Entre mitos y verdades sobre el proceso de obtención de la visa americana, el ex cónsul desvela las chances de intentarlo en familia.

El sueño de viajar a Estados Unidos motiva a muchos extranjeros a buscar oportunidades de vacaciones, estudios o mejorar su calidad de vida. Sin embargo, este anhelo puede tropezar con la dificultad de obtener una cita en la Embajada de Estados Unidos o, una vez iniciado el proceso, enfrentar el rechazo del visado.

En medio de esta incertidumbre, muchos optan por solicitar la visa en compañía de su familia, con la esperanza de que esto aumente sus posibilidades de aprobación.

¿Es mejor pedir la visa americana en familia?

Para abordar esta interrogante, Brent Hanson, ex cónsul de Estados Unidos, ofreció claridad sobre este tema. Según Hanson, si ya hay miembros de la familia que poseen visa, la situación se torna menos complicada. "Si veo a dos padres con visa que ya están usando, no me preocupa otorgarle el visado a otro miembro de la familia", afirmó en el canal de YouTube ‘Doble G’.

Asimismo, desmintió el mito de que si la familia se presenta junta, serán atendidos por un agente más exigente. "Ese es otro mito muy común. Siempre consideramos a toda la familia en la entrevista", enfatizó.

Hanson explicó que, tanto si se solicita en familia como de manera individual, los cónsules preguntarán por el núcleo familiar. "Preguntamos mucho sobre su estado civil, si tienen hijos, no porque afecte directamente la decisión, sino porque debemos considerar a toda la familia. Si apruebo a uno, debe ser para toda la familia. No estamos aquí para separar familias", aseguró el ex cónsul.

Queda claro que, según Hanson, no existe una preferencia clara entre presentar la solicitud en familia o de manera individual. Lo crucial es la situación de cada solicitante y su historial familiar. Con esta información, los aspirantes a obtener la visa americana pueden tomar decisiones más informadas sobre cómo abordar este proceso tan importante en sus vidas.