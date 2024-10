Elecciones USA 2024: ¿Los ciudadanos de Puerto Rico pueden votar el 5 de noviembre?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Dentro de las bases para ejercer el derecho a voto en Estados Unidos, las autoridades decretan que solo pueden hacerlo ciudadanos. En ese sentido, otra categoría como residente permanente, inmigrante con visa americana, no puede acceder al sufragio.

Ahora bien, los ciudadanos de Puerto Rico son considerados como estadounidenses, pero su capacidad para votar en las elecciones federales es limitada para ciertos procesos. Te lo explicamos aquí.

¿Pueden votar los puertorriqueños en las elecciones de USA?

No. Si bien Puerto Rico es un territorio estadounidense desde 1898 y sus habitantes tienen la ciudadanía desde 1917, la respuesta sigue siendo negativa. Todo ello tiene que ver con una serie de restricciones legales y políticas derivadas de su estatus territorial, básicamente porque no es un “territorio no incorporado”.

¿Cuáles son los escenarios en donde los puertorriqueños pueden decidir?

Elecciones presidenciales: Si bien no pueden votar, pueden participar en las primarias del Partido Republicano y del Partido Demócrata.

