El cambio de Costco que podría generar división entre sus clientes en Estados Unidos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los ciudadanos de Estados Unidos suelen preferir Costco no por los bajos precios que pueden encontrar en muchos artículos, sino por su área de comida rápida. No obstante, a partir de 2025, implementará un cambio que podría no ser del agrado de muchos de sus consumidores.

Citando comentarios en redes sociales, The New York Post dio a conocer que próximamente Costco reemplazará los productos de la marca Pepsi en su zona de comida rápida. A pesar de que por más de una década la cadena comercial ha tenido un acuerdo con la compañía, se ha dado a conocer que ahora se ofrecerán bebidas de la marca Coca-Cola.

Hasta cuándo se ofrecerá Pepsi en Costco

En su área de comida rápida Costco ha ofrecido bebidas de la marca Pepsi desde el año 2013. Sin embargo, Coca-Cola regresará en 2025. De acuerdo con una publicación en Costco Insider, la razón por la cual hace más de diez años la cadena comercial decidió hacer un acuerdo con Pepsi fue poder ahorrar costos para mantener su combo de hot dog y refresco por un precio de U$D 1,50.

El medio también recordó que, unos años antes, en el 2009, Costco y Coca-Cola tuvieron un enfrentamiento que incluso llevó al centro comercial por membresía a eliminar las bebidas de la marca durante un mes, hasta que esta cedió y bajó sus precios.

Cabe resaltar que en 2025 Costco también realizará otros cambios. Según se dio a conocer, ofrecerá muffins más pequeños y ya no serán combinados, los clientes tendrán que elegir un solo sabor por un precio de U$D 6,99.

Créditos: YouTube | @fedeenUSA