Cruzó la frontera de México a Estados Unidos con la dirección de su destino estampada en una playera

A pesar de los peligros que conlleva cruzar la frontera de México y Estados Unidos, la peruana se mostró segura por su peculiar idea.

Cada día, 9 600 inmigrantes con estatus irregular intentan cruzar hacia Estados Unidos por la frontera que da con México. Un gran porcentaje de estas personas termina detenido o fallece, pero algunos logran pasar a territorio americano. Este es el caso de una inmigrante peruana que decidió dejar su país para emprender una travesía con un singular atuendo.

En una ardua travesía en busca de una vida mejor, la mujer, cuya identidad es desconocida, portaba una prenda pocas veces vista: una camiseta que llevaba impresa en la parte delantera la dirección de la residencia que la acogería en Texas. La historia de la extranjera fue cubierta por la cuenta de TikTok, @oscargomeznews.

Amuleto para llegar a salvo

La inmigrante contó en el video que no conocía Estados Unidos, solo le dieron un papel con la dirección de la persona que la recibiría para ayudarla en su estancia en el país. Al ser consultada, la peruana dijo: "Para mí es más fácil así porque si me roban o se me pierde, ya lo tengo ahí".

En ese sentido, la inmigrante originaria de Lima, destacó la importancia de esta prenda especial: "El papel se puede perder o pasan tantas cosas en el camino, pero ya cuando te pones esto, nadie te lo quita y lo tengo que cuidar como oro."

Antes de seguir con su recorrido, la peruana dijo que la prenda se ha vuelto una “especie de amuleto” y un recordatorio de su búsqueda de un futuro mejor. Además, saludó a sus hijos, a los que calificó como el “impulso para seguir adelante”.

La historia de la perseverante latina cautivó a miles de usuarios de redes sociales que tenían la duda de si pudo cumplir su objetivo. “Yo estuve con ella en ese grupo y gracias a Dios llegamos a nuestro destino”, escribió un usuario de TikTok.

¿Qué riesgos enfrentan los inmigrantes al intentar cruzar la frontera de México con Estados Unidos?

Cruzar la frontera de México con Estados Unidos de manera ilegal conlleva numerosos riesgos y peligros para los involucrados. Los inmigrantes a menudo son vulnerables al abuso por parte de traficantes de personas, bandas criminales, entre otros. Asimismo, si algún extranjero con estatus migratorio irregular es detectado por las autoridades enfrentará la posibilidad de detención y posterior deportación.

Créditos: TikTok | @oscargomeznews