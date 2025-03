EE.UU.: Inmigrante en Florida revela su salario trabajando en dos empleos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El sol y la promesa de una vida mejor suelen ser los motivos por los que muchos inmigrantes se sienten atraídos por Florida. Este es el caso de Laura Cruz, una joven colombiana que, a través de TikTok, comparte sus vivencias y su experiencia teniendo dos empleos en Estados Unidos.

En un video, la inmigrante detalló su rutina laboral: de lunes a viernes, trabaja como anfitriona en un restaurante y los fines de semana se desempeña como camarera en un establecimiento de comida colombiana.

Arduo trabajo

La joven detalló en el video que su trabajo a tiempo completo es el de anfitriona, donde cumple turnos de 30 y 40 horas semanales con un salario de U$D 650 por semana.

En cuanto a su segundo empleo, la mujer indicó que solo trabaja sábados y domingos, con turnos de 8 am a 4 pm. Asimismo, reveló que en épocas de temporada baja no recibe a mucha gente, por lo que no obtiene demasiadas propinas.

A continuación, la joven señaló que, entre sus dos trabajos, recibe entre U$D 800 y U$D 900 por semana, montos que pueden variar dependiendo de la cantidad de propinas en cada jornada.

Salario promedio de un mesero en Florida

Según Indeed, el salario promedio de un mesero en Florida puede variar dependiendo de factores como la ciudad, el restaurante y las propinas.

La plataforma indica que el sueldo es de alrededor de U$D 14.67. No obstante, este valor es solo un promedio y no refleja la totalidad de los ingresos que un mesero puede obtener.

Créditos: TikTok | @lauracruzz47