Es chilena, vive en Miami y gana más de U$D 60 mil al año en un negocio al que le apostó todo

Dani Fernández Nazer ha encontrado una manera de generar ingresos gracias a la moda y a las redes sociales. Esta es su historia de superación y éxito que miles quisieran replicar.

Si una persona presta atención a sus pasiones, puede alcanzar grandes beneficios con el tiempo. Así le sucedió a Dani Fernández Nazer, una chilena que siempre tuvo claro cuáles eran sus motivaciones, siendo la moda su mayor interés. Gracias a ello, logró migrar a Estados Unidos y encontró la estabilidad para su futuro.

Dejó todo y, junto a su esposo y cuatro hijos, viajó a EE.UU. en 2019, meses antes de que la Pandemia dominara al mundo. Su destino fue Miami, una ciudad que le permitió salir adelante en el mundo de la moda. Gracias a ello, hoy puede facturar U$D 60 mil al año.

Instagram, su plataforma de crecimiento

Al inicio, Dani cuenta que tenía mucho pudor en exhibir sus publicaciones. Sin embargo, empezó a seguir el camino de la moda como un estilo de vida y hoy tiene 283 mil seguidores. Desde esta plataforma, aprovecha para compartir tips de belleza, moda, lifestyle y hasta humor.

“Desde niña me gustó la moda. Sabía de telas, cortes y estilos. A su vez, siempre he practicado la vida sana y el deporte, lo que me ha llevado a tener más recursos y conocimientos para ayudar al resto”, indicó en diálogo con La Nación.

Dentro de sus desafíos, también cuenta que fue complejo dedicarse a la moda y ser madre a la vez. “Ser madre de cuatro niños le da a mi marca personal un nivel de autenticidad y un relato único. Muchas personas, especialmente otras madres y padres, pueden sentirse identificadas y conectadas con las experiencias y desafíos que comparto. Y eso hizo que se vaya creando una comunidad fiel y comprometida”, sostuvo.

¿Qué tan rentable es ser Influencer en USA?

Por otra parte, Fernández indica que ser influencer en este país es muy rentable, a diferencia de otros lugares. Por eso, recomienda que esta es una vía para generar negocio.

“A diferencia de los países latinoamericanos, el trabajo en redes aquí es mucho mejor remunerado. Se valora mucho más la calidad y originalidad. También está más regulado el precio de un trabajo, ya sea un reel, una historia de Instagram o un post. Lo mismo en YouTube o TikTok. Incluso hay aplicaciones especializadas que hacen el nexo entre creadores de contenido y marcas, lo que hace todo más rápido y efectivo”, agrega.

Finalmente, indica que estar en Estados Unidos fue una ventaja para ella, ya que su público objetivo son inmigrantes o personas de otras partes de Latinoamérica, quienes quieren tener un acercamiento con USA. En otras palabras, cubrió una necesidad.

“Me abrió una arista del mundo latino que vive aquí. He tenido la oportunidad de crecer como creadora de contenido y conocer a grandes figuras latinas en esta área que han sido una inspiración. A su vez, al ser un país tan grande, con millones de habitantes, hace que uno crezca exponencialmente no solo dentro de ese país, sino en toda América Latina. Ahora mi audiencia es de México, Colombia, República Dominicana, Perú y Argentina”, puntualizó.