Estados Unidos: así son las cinco monedas de los años 2000 que valen miles de dólares

Estas monedas fueron acuñadas para los estados de Massachusetts, Maryland, Carolina del Sur, New Hampshire y Virginia.

Las monedas y billetes de Estados Unidos alcanzan un valor importante con el pasar de los años. Este es el caso de cinco monedas que aparecieron en el año 2000, el inicio del nuevo milenio, un momento clave para la historia.

Se tratan de cinco monedas especiales que aparecieron antes de los años 2000. Fueron diseñados por la Oficina de Grabado e Impresión (Bureau of Engraving and Printing, en inglés), en donde incluyeron nuevos diseños de monedas de 25 centavos pertenecientes a los estados de Massachusetts, Maryland, Carolina del Sur, New Hampshire y Virginia.

Incluso, el Servicio Profesional de Clasificación de Monedas llegó a realizar una calificación de cada una y determinó lo siguiente:

Massachusetts 2000-P (ceca de Filadelfia) MS69: U$D 3 760

Maryland 2000-P MS65: U$D 1 495

Carolina del Sur 2000-P MS69: U$D 3 525

Nuevo Hampshire 2000-D (ceca de Denver) MS68: U$D 633

Virginia 2000-P MS68: U$D 400

Hay que tomar en cuenta que según informe elaborado por GoBankingRates, entre 1999 y 2008, se lanzaron nuevas monedas de 25 centavos cada diez semanas. Sin embargo, existen algunas que nunca entraron en circulación, a las cuales se les conoce como Mint State.