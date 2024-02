Escuela de Medicina en NY pagará matrícula de alumnos gracias a millonaria donación

Este importante donativo también cubrirá las investigaciones que realice esta escuela ubicada en el Bronx.

En Estados Unidos, la Facultad de Medicina de la Escuela Albert Einstein, en el estado de New York, recibió una importante donación que le permitirá cubrir los gastos de miles de estudiantes. Quien se encargó de hacer este donativo fue Ruth Gottesman de 93 años, una ex profesora de esta institución, quien terminó por desembolsar un total de U$D 1 000 millones. Esta cifra fue clave para no solo cubrir sus investigaciones, sino para que los cupos de admisión estén abiertos al público.

Según la BBC, a los estudiantes que se encuentran cursando su último año se les reembolsará la matrícula del último trimestre. Incluso, a partir del mes de agosto, todos los alumnos, incluidos los que están actualmente inscritos, recibirán matrícula gratuita. Sin duda, esto generó grandes reacciones de los alumnos en redes sociales.

¿De dónde vino este importante donativo?

Ruth Gottesman está vinculada a esta escuela por más de 50 años. Debido a su antigüedad, forma parte de la Junta Directiva de la universidad. Perdió a su esposo en 2022, quien le dejó una jugosa fortuna, ya que tuvo varias acciones de Berkshire Hathaway

“Me dejó, sin que yo lo supiera, una cartera completa de acciones de Berkshire Hathaway”, comentó la profesora al The New York Times. Su esposo le comentó que ella podía disponer del dinero. “Haz lo que creas correcto con él”, dijo.