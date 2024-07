Estados Unidos: Hubo una tormenta de nieve en su zona y decidió recrear escenas de la película 'Frozen'

Durante el video compartido en TikTok, un padre de familia de Michigan, Estados Unidos, explicó el amor de sus hijas por los personajes de la película de Disney.

Josh Willink vive junto a su esposa y sus dos hijas en Michigan, Estados Unidos. Actualmente, la zona donde se encuentra está experimentando intensas tormentas de nieve, por esa razón, el jardín de los ciudadanos estadounidenses quedó con restos de nieve.

Fue así que Josh y Carrie Willink, junto a sus hijas Remy y Jade, utilizaron su hogar para divertirse en medio del duro clima. La familia recreó escenas de Frozen, película de Disney, y subió el metraje en TikTok.

En la cinta, Remy y su papá interpretan Elsa y Anna, recreando el momento cuando la segunda provoca una gran tormenta de nieve y, para sorpresa de muchos, ambos muestran sus grandes dotes para la actuación, así como para el canto, pues interpretan el tema For The First Time In Forever, teniendo de fondo la nieve que cae en su patio trasero.

Amor por Disney

Luego de la popularización del clip en distintas redes sociales, el padre de las dos niñas confesó que sus hijas aman todo lo relacionado a Disney: Cantan en todo momento canciones, así como recrean escenas de los films de esta casa productora.

“A ellas siempre les ha gustado la película Frozen. Allí, Elsa lanza un hechizo de invierno eterno. Entonces, pensamos que podríamos estar en la película. Decidimos salir una vez que tuvimos esa nevada y filmar la escena”, explicó el residente de Michigan.











Créditos: TikTok | @thirdcoasttribe