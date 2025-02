EE.UU.: Barbero encaró a agentes del ICE por ingresar a su negocio en Texas sin una orden

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Desde que asumió la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump optó por tomar medidas migratorias que han incrementado las deportaciones de migrantes indocumentados. A raíz de ello, hay varios agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) rondando por las calles de dicho país.

En ese escenario, un barbero de Texas llamado Óscar Vargas encaró a varios agentes del ICE por ingresar a su negocio ubicado en El Paso. El barbero en cuestión fue entrevistado por Noticias Telemundo, y contó que los oficiales ingresaron a su local junto con inspectores que rutinariamente pasan por su establecimiento para renovar su licencia.

Agentes intimidaron a clientes y empleados

Vargas le preguntó a los inspectores si es que los agentes venían con él y uno de ellos le contestó: “Últimamente me han estado siguiendo a todos los lugares que voy y entro yo y ellos vienen, pero no vienen conmigo”. Es así como el barbero se armó de valor para decirles a los agentes migratorios del ICE que se retiraran de su negocio porque no tenían una orden de allanamiento.

El barbero también contó que los agentes, a raíz de haber entrado a su establecimiento, intimidaron a sus clientes y empleados. “Estaban ellos pidiendo que les mostraran identificaciones y estaban como señalando en cierta forma a los que ellos pensaban que eran de otro país”, manifestó. “Estaba un niño aquí. Se tuvo que ir el papá junto con el niño porque son cosas que a lo mejor el niño no entiende”, agregó.

Cabe señalar que las oficinas regionales del ICE han recibido órdenes de detener al menos a 1 200 personas diariamente, un mandato que incluso ha llevado al arresto de ciudadanos estadounidenses.

