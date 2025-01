La influencer de EE.UU. que transforma una enfermedad terminal en esperanza: El fenómeno de Brooke Eby

Diagnosticada con E.L.A. a los 34 años, Brooke Eby ha convertido su lucha en inspiración para cientos de miles en redes sociales.

Brooke Eby, una estadounidense diagnosticada con Esclerosis Lateral Amiotrófica (E.L.A.) en 2022, decidió enfrentar su enfermedad de una forma poco convencional: documentando su vida en TikTok e Instagram. Con más de 350,000 seguidores, esta mujer de 36 años ha creado una comunidad digital que acompaña su realidad diaria, llena de retos, humor y resiliencia.

La historia de Brooke Eby, un ejemplo de vida en redes sociales

Tras perder movilidad en sus piernas y brazos, Eby regresó a vivir con sus padres en Maryland, enfrentando la dependencia física con valentía y sinceridad.

A través de videos cargados de ironía y risas, ha abordado temas serios como la pérdida de autonomía y los preparativos para el futuro. Uno de sus contenidos más populares muestra cómo se adapta a su cuerpo comparándose con el personaje Thing de The Addams Family.

Lejos de buscar fama, Eby utiliza su plataforma para normalizar las conversaciones sobre enfermedades terminales y mostrar el lado humano detrás de estas condiciones. “No es gracioso tener E.L.A., pero reír me mantiene viva”, dice a The New York Times desde su silla de ruedas.

Sus seguidores destacan su capacidad para encontrar luz en la adversidad, transformando un diagnóstico devastador en una fuente de inspiración para miles de personas.