Estados Unidos: Pareja de septuagenarios ganó U$D 11 millones en la lotería y decidió donar el premio

Violet Large recibió el premio de lotería cuando estaba realizando su tratamiento de quimioterapia en Estados Unidos. Su historia captó la atención de los medios porque decidió donar dicha suma de dinero a organizaciones benéficas.

Una pareja de ancianos donó a entidades sin ánimo de lucro de Estados Unidos la mayoría de los U$D 11 millones que ganaron en la lotería porque "no necesitan el dinero y tienen todo lo que quieren". Por esta razón, el matrimonio compuesto por Allen y Violet Large saltó a la fama internacionalmente.

"No lo hicimos para ganar atención. Por qué gastar dinero cuando ya tienes todo lo que necesitas" dijo Violet Large, de 78 años de edad, y que acababa de terminar un tratamiento de quimioterapia. Además, añadió que junto a su esposo no han gastado "un sólo céntimo" del premio de la lotería para ellos. "No viajamos y no somos adinerados. Vivimos en una vieja casa pero estamos cómodos", dijo.

¿Cómo se juega la lotería en Estados Unidos?

Se debe comprar un boleto en alguna de las 48 jurisdicciones en las que se encuentra disponible este sorteo y elegir seis números: cinco números entre el 1 y el 69, que corresponden a las bolas blancas, y un número entre el 1 y 26, correspondiente a la Powerball o bola roja.

Las probabilidades de acertar para ganar un gran premio son aproximadamente de 1 en 302 575 350. Por otro lado, en el premio mayor, estas probabilidades son similares, 1 en 292 201 338 pueden acertar todos los números necesarios para el premio mayor.

Créditos: YouTube | @HistoriasVivasDocumentales