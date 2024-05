Numismática USA: cómo es este raro billete de U$D 10 que se vende a más de U$D 42 000

Este modelo fue impreso en 1929, año en que se ubica la Gran Depresión tras la caída de la Bolsa de Valores.

Los billetes de U$D 10 también son muy cotizados en el mercado de coleccionistas de Estados Unidos y el mundo. Por ejemplo, existe uno que fue impreso en 1929 y que cuesta U$D 42 000 en plataformas de venta online.

Es muy especial porque empezó a circular en pleno auge de la Gran Depresión que vivió el mundo, sobre todo Estados Unidos. Se desató por el desplome de la bolsa de Nueva York, la cual ocurrió, y dio inicio de todo, el 29 de octubre de 1929.

Esta etapa fue muy dura, ya que fue uno de los hechos que afectó directamente a millones de personas en los diferentes países del mundo durante el siglo XX. Por esa razón, los billetes y monedas que fueron impresos o acuñados en este año tienen un valor sentimental muy alto.

¿Cómo es este raro billete de U$D 10 que se vende a más de U$D 42.000? pic.twitter.com/RLn6lqmd6c — SiemprePajaritoAzul (@PajawitterAzul) May 10, 2024

¿Qué características tiene este billete de U$D 10?

Tiene la “cara chica” con el perfil de Alexander Hamilton, quien fue el primer Secretario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Además, cuenta con la escritura de “The Federal Reserve Bank of New York” (Reserva Federal de Nueva York) y “Will pay to the bearer on demand” (se pagará al portador bajo demanda).