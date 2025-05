“Nunca es tarde para aprender”: El emotivo logro de un abuelito mexicano en EE.UU.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La historia de Rafael Aguirre, un mexicano de 82 años que acaba de graduarse de Amarillo College, en Texas, ha conmovido al país entero y se ha popularizado en redes sociales. Con toga, birrete y una sonrisa imposible de ocultar, Aguirre culminó su carrera técnica en sistemas HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado), desatando una ovación en la ceremonia y otra aún más grande en TikTok, donde lo bautizaron como “el abuelito graduado”.

Originario de Chihuahua, Aguirre emigró a Estados Unidos hace más de medio siglo. “No fue fácil”, dijo en entrevista con Univisión. “Trabajaba entre ocho y diez horas al día y tomaba clases en un segundo idioma, pero tenía mis metas claras”. Su historia no solo desafía prejuicios sobre la edad y la inmigración, sino que se ha convertido en símbolo de superación, perseverancia y fe en la educación.

Los latinos mayores también apuestan por la universidad

La trayectoria de Rafael Aguirre no es un caso aislado. Según datos del Pew Research Center, entre los años 2000 y 2020, la matrícula de estudiantes latinos en universidades estadounidenses creció un 287 %, de 620 000 a 2.4 millones. Aunque los adultos mayores siguen siendo minoría en los campus, su presencia va en aumento, incluso en carreras técnicas como la que eligió Aguirre. Más del 50% de los latinos adultos combinan sus estudios con trabajos de más de 30 horas semanales.

Aguirre, además, es conocido en su comunidad como “el pionero de las antenas satelitales” y por su labor como voluntario. “La perseverancia no tiene edad”, afirman quienes lo conocen desde hace años. Para él, estudiar no fue cerrar un ciclo, sino abrir uno nuevo. “A mí siempre me ha gustado dar lo mejor de mí”, declaró.

Una ceremonia con historias que inspiran

En la misma ceremonia en Amarillo College se graduó Ester Marie Pérez, otra estudiante latina que compartió un poderoso mensaje: “Mi mamá cruzó el Río Grande sin documentos ni dinero, pero con una certeza: su hija tendría un futuro mejor”. Como Pérez, Aguirre representa a miles de inmigrantes que creen en la educación como vía para transformar realidades.

“Su valentía se volvió mi brújula”, expresó Pérez. Y como ella, muchos celebran a Rafael Aguirre no solo como graduado, sino como ejemplo viviente de que nunca es tarde para aprender y empezar de nuevo.