Accidente de helicóptero en Nueva York: Estas serían las causas del siniestro fatal en el río Hudson

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) está investigando las causas que habrían detrás del accidente del helicóptero de Nueva York. Se busca esclarecer los hechos que habrían ocasionado la fulminante precipitación del aparato al río Hudson, y en el que han perdido la vida seis personas.

Los fallecidos son los cinco miembros de una familia catalana, los Escobar-Camprubí se encontraban en la ciudad de Estados Unidos pasando unos días de vacaciones. Según publica el New York Times, la familia decidió alquilar el helicóptero para disfrutar de un vuelo turístico.

Según fuentes policiales, el aparato perdió parte de la cola y las hélices, precipitándose al vacío y cayendo a plomo en las frías aguas del río, que en esta época del año tienen una temperatura que ronda los 7ºC.

Posibles causas del accidente en Nueva York

Las condiciones meteorológicas en el momento del accidente en Nueva York incluían nubes bajas y una visibilidad reducida, con temperaturas de alrededor de los 10°C. Aunque no se puede afirmar que estas condiciones fueran determinantes, podrían haber contribuido a la tragedia.

Al respecto, el director ejecutivo de New York Helicopter Tours, Michael Roth, declaró que el piloto había comunicado por radio la necesidad de volver a la base para repostar poco antes del accidente. Roth también sugirió que pudo haber un impacto con un pájaro o un fallo mecánico, aunque reconoció que todavía no se podía confirmar.

El Director de la operadora del vuelo se mostró afectado tras la tragedia: “No he visto algo así en los 30 años que llevo en el negocio”, declaró al New York Post. De otro lado, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, no ha querido entrar en las posibles causas y se ha limitado a expresar su conmoción.