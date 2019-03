Isla Mujeres | Fuente: Flickr

Situada frente a las costas del estado de Quintana Room, en la Península de Yucatán, se encuentra la Isla Mujeres, una de las más hermosas del Caribe. En su pequeña extensión cuenta con un parque nacional, playas paradisíacas y sitios arqueológicos, que puedes descubrir en tierra firme y bajo el mar.

¿De dónde viene su nombre?

Tras ser descubierta en 1517 por la expedición de Francisco Hernández de Córdoba, se llegó a conocer la histórica de Ixchel, diosa maya de la luna, el amor y la fertilidad, quien recibía ofrendas con formas femeninas que sus adeptos dejaban en las playas. Cuando llegaron los conquistadores españoles y las vieron decidieron bautizarla como Isla Mujeres.

¿Cómo llegar?

El acceso a la isla puede realizarse de varias formas. Puedes optar por subirte a una lancha rápida en Puerto Juárez (demorarás un aproximado de 15 minutos); contratar un servicio del transbordador que va desde Punta Sam (tiene una duración de 45 minutos); subir a una embarcación desde la Zona Hotelera de Cancún (35 minutos) o, a bordo de una avioneta con vuelo directo.

Isla Mujeres | Fuente: Flickr

¿Cuándo ir?

El calor intenso en esta isla dura de tres a cuatro meses, desde mediados de junio hasta fines de septiembre. Durante ese periodo, la temperatura máxima promedio es de 32°C y una mínima de 24°C. Sin embargo, durante todo el año se goza de un buen clima y la temporada con menos lluvias dura aproximadamente seis meses, de principios de noviembre hasta el 27 de mayo.

¿Qué hacer?

Durante tu paso por la isla no puedes dejar de visitar las zonas de arrecifes. Podrás llegar a este lugar a través de pequeñas embarcaciones que ofrecen paseos por sus alrededores. También puedes aprovechar para ir a “El Farito”, el Parque Nacional Acuático construido sobre los arrecifes.

Si te apasionan los animales, puedes visitar también la granja de tortugas, un lugar que cuenta con grandes estanques, en donde habitan tortugas marinas y otras especies. Además, existe un pequeño acuario que te permitirá conocer a los peces multicolores que viven en las lagunas de la zona.

Tortugas marinas | Fuente: Flickr

Otro lugar que no puedes dejar de disfrutar es la famosa Piscina del Rey, una suerte de alberca natural que se ha formado junto a los arrecifes, que no permiten que las olas del mar entren. Este lugar, no obstante, no está abierto al público; para ingresar tendrás que hospedarte en MIA Reef Isla Mujeres Resort.

También puedes practicar esnórquel en sus alrededores. | Fuente: Flickr

Para el público en general están las playas de arena blanca y aguas cristalinas ubicadas en la Punta Norte, en donde podrás liberarte del estrés y disfrutar días de relajo total. La Punta Sur, en cambio, es conocida por ser el paraíso de los amantes del buceo submarino, pues en esa zona se encuentra el parque de arrecifes El Garrafón, famoso por sus acantilados y su jardín escultórico.