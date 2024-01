¿Cuáles fueron los eSports más vistos en 2023?

Los videojuegos como disciplina son una fuente de entretenimiento para cientos millones de usuarios, revelan datos de la plataforma Esports Charts.

Varios eventos durante 2023 generaron un gran interés en la comunidad. Estos son los eSports más vistos según el sitio especializado.

Estos cuadros toman en cuenta el tiempo visto, pero no consideran los datos de plataformas chinas de streaming, pero sí las transmisiones en chino en otras plataformas.

5. Valorant (327.21 millones de horas vistas)

El juego de Riot Games ha logrado establecerse entre los más populares, con el VALORANT Champions 2023 como su evento más popular, con 53.5 millones de horas vistas.

4. Dota 2 (364.09 millones de horas vistas)

El MOBA de Valve mantiene una fiel audiencia e incluso aumentó las horas vistas en 60 millones respecto al año pasado.

The International 2023 fue el evento más visto (65.3 millones de horas vistas), pero no tuvo tanto éxito como la edición pasada. Eventos no organizados por Valve como el Riyadh Masters 2023 llegaron como “salvadores” y contribuyeron al crecimiento de Dota 2.

Dota 2 se mantiene entre los videojuegos con mayor audiencia.Fuente: Valve

3. Counter Strike Global Offensive & 2 (381.56 millones de horas vistas)

Otro juego de Valve, pero en periodo de transición. 2023 marcó la llegada de Counter-Strike 2, marcando un declive en audiencia, pero Valve prepara su primera Major en base a la nueva iteración de su popular juego de disparos para lograr un repunte.

2. Mobile Legends: Bang Bang (530.16 millones de horas vistas)

Los videojuegos para celulares dicen presente con el título, que ha experimentado un gran crecimiento: 190 millones de horas vistas de diferencia frente a los números de 2022.

Mobile Legends: Bang Bang además puede presumir de su gran audiencia sin necesidad de un calendario de competencias abultado, con una base de espectadores fieles que acumulan varias horas.

1. League of Legends (590.94 millones de horas vistas)

El juego de Riot se mantiene como el más visto, pero ha experimentado un declive de casi 30 millones de horas vistas respecto a 2022. Audiencias como la de Vietnam crecen, pero mercados como Norteamérica, EMEA y Corea del Sur han prestado menos atención al videojuego.

Igual, League of Legends logró un récord de 6.4 millones de espectados concurrentes durante la gran final de su Worlds 2023.