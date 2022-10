Tempest cayó ante Na'Vi durante la madrugada. Infamous Gaming cayó ante Xtreme Gaming. | Fuente: Tempest

Se acabó el sueño. Los equipos peruanos Tempest e Infamous Gaming fueron eliminados de The Last Chance, el último torneo clasificatorio al mundial de Dota 2, The International.

Desde Singapur, ambos equipos cayeron en la primera ronda de los Playoffs. Para volver a intentarlo, tendrán que espera a la próxima temporada competitiva: el Dota Pro Circuit 2023.

Una caída que duele

El primer equipo eliminado en la madrugada del lunes fue Tempest, quien cayó por 0-2 contra la escuadra de Natus Vincere.

Los europeos dominaron el encuentro y finiquitaron los duelos en 33 y 42 minutos respectivamente.

El segundo equipo peruano en caer fue Infamous Gaming, perdiendo por 1-2 contra Xtreme Gaming.

Esta derrota fue aún más dolorosa ya que los peruanos estaban ganando en su primera y segunda partida, pero errores puntuales causaron el empate y la posterior eliminación.

En algunas horas jugará el último peruano en competencia, ‘Alone’, quien juega en la escuadra norteamericana de Wildcard Gaming. Para seguir soñando, deberá ganar a Polaris Esports.

Peruanos siguen liderando

Con esta eliminación, serán solo 3 los equipos peruanos que clasificaron a The International 2022: Hokori, Beastcoast y Thunder Awaken.

Sumando al peruano ‘Timado’ en la escuadra TSM.FTX, son 13 los compatriotas que disputarán el mundial de Dota 2. Con ello, Perú es el primer país en número de jugadores hasta la fecha en la competencia.

Los finalistas de The Last Chance serán los últimos clasificados a The International, evento que se jugará en el mismo Singapur del 15 al 30 de octubre.

