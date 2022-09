4 equipos clasificados al mundial de Dota 2 tienen jugadores peruanos. 3 más esperan conseguir un puesto en la última chance. | Fuente: Composición

Perú puede ser considerado actualmente una potencia del videojuego Dota 2 , título multijugador de equipos 5 vs. 5. Con 13 compatriotas, es el país donde más jugadores se han clasificado, hasta el momento, a The International 2022, el campeonato mundial de este esport o deporte electrónico.

Los peruanos lograron el boleto por medio de cuatro equipos. Por la tabla mundial, Beastcoast y Thunder Awaken (ambos con centro de operaciones en Lima) se consagraron dentro de los 10 mejores del planeta, hecho que les significó un boleto directo. Desde las clasificatorias sudamericanas, Hokori, otra escuadra nacional, logró el cupo dejando de lado a los favoritos del certamen. Y desde Norteamérica, ‘Timado’ consiguió la clasificación con TSM, la organización más valiosa de esports en el mundo. En un símil al fútbol, es como si un jugador peruano de la selección jugara (y campeonara) con el Real Madrid.



La importancia de The International y el historial peruano

Antes que nada, debemos saber qué es The International 2022. El mundial de Dota 2 se jugará en su decimoprimera edición del 15 al 30 de octubre en Singapur y, hasta el momento, ya tiene un pozo asegurado de más de 10 millones de dólares (aún cierra el monto en 20 días). El año pasado, la décima edición del mundial repartió 40 millones de dólares entre todos sus ganadores.

Si ya las cifras son encantadoras, el hito de poder alzar el trofeo del Aegis es una de las máximas aspiraciones para los jugadores de Dota 2, quienes se convierten en leyendas pisando el escenario central de cada edición.

Perú no está ajeno a esta pasión. Para 2017, Steam contaba con más de 2 millones de cuentas de procedencia nacional, hecho que refleja la gran conexión del videojuego de PC con los peruanos. Y es que la proliferación de las cabinas de internet y los juegos online forjaron una extensa comunidad de jugadores, quienes han visto que su afición ahora puede ser profesión.

The International, celebrado cada año (con excepción del 2020) desde 2011, vio la presencia peruana por primera vez en 2017, cuando el equipo de Infamous Gaming, conformado en aquel momento por ‘Benjaz’, ‘Timado’, ‘Kingteka’, ‘Matthew’ y ‘Accel’, llegó a Seattle. En aquella ocasión, el Dota profesional estaba despegando y la presencia peruana en torneos internacional se estaba popularizando.

Infamous, en dicha ocasión, conseguiría una victoria (contra Vitality), tres empates y cuatro derrotas, quedando en el puesto 8 del Grupo A del torneo. En los playoffs, sin embargo, terminaría su aventura mundialista tras caer derrotado ante OG en la primera serie de la llave de perdedores. Traería a casa 123 mil dólares.

Infamous Gaming en el 2017 camino al mundial. | Fuente: Infamous Gaming

En el 2018, el sueño se interrumpiría tras la victoria de los brasileños PaiN Gaming en el clasificatorio regional, pero se retomaría en el 2019 con, nuevamente, Infamous Gaming a la cabeza.

En dicha ocasión, sin embargo, la plantilla era diferente: los peruanos ‘Chris Luck’, ‘K1’, ‘Scofield’ y ‘Stinger’ se unieron perfectamente al boliviano ‘Wisper para sentar las bases de una de las escuadras más duraderas en el competitivo nacional, desde que se llamaban Team Anvorguesa.

Aquel año fue mágico. Desde Shanghái, China, Infamous conseguiría el octavo puesto mundial tras grandes victorias sobre Keen Gaming o el propio Newbee, escuadra campeona de The International en 2014. Caer ante Team Secret fue doloroso, pero asegurar cerca de un millón de dólares por jugar Dota 2 era más que meritorio: es el sueño de sus jugadores.

'Chris Luck' y 'Puppey' se dieron la mano en un acto que refleja el respeto a los sudamericanos tras el TI 9. | Fuente: Beastcoast

En 2020 no habría torneo por la pandemia. El 2021 los jugadores del Infamous del 2019 pasarían una escuadra norteamericana con una filial en Perú llamada Beastcoast y el siempre competitivo Thunder Awaken, llamado también Predator por un patrocinio, alcanzaría su primera clasificación mundial.

No fue el mejor mundial para los peruanos. Thunder sería eliminado tras caer en todas sus partidas de la fase de grupo y Beastcoast, aunque logró dos victorias frente a SG Esports y el propio Team Secret, no pasaría de la primera ronda de los playoffs, quedando entre los puesto 13 al 16 de 18 posibles.

Beastcoast en el escenario del TI 10. | Fuente: Beastcoast

Los peruanos que viajan a The International 2022

Sin embargo, lo pasado, pisado, y este 2022 es una etapa de reivindicación. De forma histórica, este año equipos radicados en el país han logrado su clasificación a The International en lo que es ya un éxito para nuestra escena competitiva.

Más orgullo da saber que tanto Thunder Awaken como Beastcoast consiguieron su pase gracias a sus buenas performances en torneos internacionales clasificatorios, conocidos como Major. Estas paradas competitivas previas brindan, además de recompensa monetaria, puntos del llamado Dota Pro Circuit (DPC), una tabla mundial que reparte 12 boletos al mundial de forma directa. Thunder Awaken quedó sexto en el mundo con 1540 puntos (en algún momento llegó a estar primero) y Beastcoast consiguió cuarto puesto con 1810 puntos.

La plantilla de Thunder Awaken rumbo al mundial. | Fuente: Thunder Awaken

Este hecho permitió que las clasificatorias regionales tras el cierre de la tabla, por donde clasificaron en años anteriores los representantes peruanos, puedan permitir el pase a nuevos talentos. La competencia tuvo 12 equipos y diez de ellos tenía, por lo menos, un peruano entre sus finales.

Hokori, con los peruanos ‘Lumiere’, ‘Vitaly’ y ‘Gardick’, junto con los brasileños ‘4nalog’ y ‘Thiolicor’, fue la escuadra que aseguró su boleto.

Quien resalta por luz propia es ‘Timado’, jugador que estuvo en el primer equipo que llegó al mundial. Gracias a su habilidad y su inglés sobresaliente, pudo competir en equipos del extranjero, principalmente en Norteamérica. Tras formar parte de Undying, él y sus compañeros fueron asimilados por TSM, la escuadra de esports más valiosa del mundo.

Con un buen desempeño y con el hito de haber conseguido llegar a la final de una Major en Estocolmo (lastimosamente perdieron ante OG), TSM aseguró un puesto directo gracias a sus 1380 puntos DPC. No contento con ello, también jugó para Fnatic durante la última Major en Texas, logrado que este equipo del Sudeste Asiático pueda permanecer en el ranking y clasificar en el último puesto de la tabla.

Timado juega en uno de los equipos más importantes del mundo en esports. | Fuente: Timado (Facebook)

Pero, incluso en estos momentos, es posible (aunque ciertamente más complicado) que más peruanos puedan llegar al mundial de Dota 2. Infamous Gaming y Tempest, segundo y tercer puesto del clasificatorio, también viajarán a Singapur para lo que se ha denominado The Last Chance, un torneo final en la que todos los segundos y terceros puestos de las regiones competitivas lucharán por los últimos dos boletos a The International 2022. El nuevo Infamous está compuesto por los peruanos ‘Parker’, ‘Leostyle’, ‘Frank’ y ‘Accel’, además del boliviano ‘Michael’, mientras que Tempest tiene entre sus filas a nuestros compatriotas ‘Mnz’, ‘DrakenN’ y ‘Mjz’, acompañados de los ecuatorianos ‘Sebas’ y ‘Slad1n’.

Y desde Norteamérica, ‘Alone’ se encuentra de Standin (nombre para los suplentes) de Wildcard Gaming, un equipo que también se encuentra buscando la última chance a la competencia.

Tempest fue el tercer puesto de nuestra última clasificatoria regional. | Fuente: Tempest

Si algo sorprende en este tipo de competencias, es la juventud de los jugadores que participan en ellas.

Por el lado peruano, los jugadores más jóvenes tienen solo 21 años y los mayores, 25.

Quien ha ganado más dinero en su carrera profesional es ‘StingeR’, Steven Vargas. Él también es el jugador peruano de videojuegos que más dinero ha ganado en la historia del país. No es una casualidad que 19 de los 20 jugadores nacionales que más dinero han ganado en nuestro país por competir en videojuegos lo hayan hecho en Dota 2 (el único de la lista ajeno al MOBA es ‘Jhona_KRA’, un astro del ahora extinto PES).

Será una competencia histórica y los peruanos esperan dejar el nombre del país en lo más alto. ¡Buen viaje y buena suerte!

