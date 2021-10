Thunder Predator es eliminado de The International 10. | Fuente: Thunder Predator / FB

Malas noticias para los seguidores de Thunder Predator, quien queda eliminado del campeonato mundial de Dota 2, The International 10.

TP no pudo contra Virtus Pro, Evil Geniuses y Team Aster en su tercer día en la competencia mundial con US$ 40 millones de premio. En esta jornada, el equipo peruano termina 0-14 en la tabla del grupo A de The International 10.

Mañana le toca su último partido contra T1 sin posibilidades de mantenerse en la competencia, pero se irían a casa con un premio de US$ 100 mil.

Por otro lado, Beastcoast mantiene un resultado regular tras empatar contra Fnatic y Vici Gaming.

Thunder Predator suma su decimo cuarta participación en The International 10. | Fuente: Twitch

Beastcoast a un paso del Upper Bracket

En este tercer día de The International 10, Beastcoast suma dos empates y se posiciona en cuatro lugar del Grupo B con 7-5; de ganar sus últimos partidos contra PSG.LGD y Team Spirit, estaría dentro de los puestos para el pase a la llave de ganadores.

Thunder Predator queda prácticamente eliminado de The International 10. | Fuente: Liquidpedia

Beastcoast está a dos series de mantenerse en el Upper Brucket y asegurar su participación en el evento principal.

Mientras tanto, Undying, con el jugador peruano Enzo “Timado” Gianoli ha mantenido un buen ritmo con una victoria y un empate, solo faltaría dos series contra T1 para ver si se mantiene en el Upper Brucket del Grupo A.

Beastcoast está cerca de mantenerse en los primeros puestos para pasar al evento principal. | Fuente: Liquidpedia

Dia 4: últimas partidas de equipos peruanos

Esta cuarta jornada es importante para que los equipos peruanos se mantengan en el Upper Brucket.

Beastcoast

02:00 a. m. vs. Team Spirit

06:00 a. m. vs. PSG.LGD

Undying

04:00 a. m. vs. Evil Geniuses

Thunder Predator

04:00 a. m. vs. T1

