Edward Gaming se corona como el campeón de Worlds 2021 de League of Legends. | Fuente: League of Legends

Luego de una feroz serie de cinco partidas, el equipo chino Edward Gaming (EDG) se ha coronado campeón y le ha quitado el trono al equipo coreano DWG KIA con un ajustado 3-2.

El roaster chino EDG logró superar la barrera de los cuartos de final, algo que nadie se lo esperaba, y lo hizo con buen nivel hasta hacer historia ganando su primer Copa del Invocador.

EDG no solo hizo historia al romper su propia maldición, también hizo historia en League of Legends al convertirse en el segundo equipo en ganar un torneo por invitación de mitad de temporada y un campeonato mundial.

Premio mayor

Este Worlds 2021 ha dejado algunas anécdotas, por ejemplo, Li 'Flander' Xuan-Jun se convierte en el primer leaner chino en ganar un campeonato mundial.

La victoria del Worlds 2021 es la tercera Copa del Invocador para China en cuatro años. Flander terminó la quinta partida en 4/1/7 en el Kennen, y Jiejie concluyó su primer campeonato mundial con un performance de 2/3/10 en Xin Zhao.

Edward Gaming se llevará a casa US$ 489.500 de los más de US$ 2 millones que logró recolectar League of Legends para su campeonato mundial.

