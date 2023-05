“No considero que este haya sido un año negativo para Krü”, señala Riot Games Latinoamérica

En el marco de la última fecha de la temporada regular de la Valorant Champions Tour Americas (VCT), el torneo más importante de Valorant del continente, Nicolas Yentzen respondió algunas preguntas acerca del desarrollo del mismo y del desempeño de los equipos Latinoamericanos, específicamente de Krü Esports, equipo creado por el futbolista Sergio 'Kun' Agüero.

La VCT Americas comprende a 10 equipos socios de Riot de tres regiones diferentes: Norteamérica, Brasil y Latinoamérica. Nuestra región cuenta con dos representantes: Leviatán y Krü Esports, el primero ya clasificado a fase de playoffs de la competencia y el segundo con un resultado adverso, pues no suma ninguna victoria.





Lo que nos cuenta Riot Games del torneo

Por Renato Roldán "Roldi"

¿Qué buscaban en el proceso de creación de la liga?

Primero hubo un proceso previo de iniciar la competencia, que tuvo que ver con lo que fue la selección de equipos, el cual fue un proceso bastante largo y, la verdad, muy detallado. En este proceso buscamos conseguir a los mejores socios posibles de las organizaciones de esports en América para poder armar una liga fuerte y representativa tanto de Norteamérica, de Latinoamérica, como de Brasil.

Parte también importante del proceso tuvo que ver con modificar la arena de esports que hoy en día se utilizaba, o que anteriormente se utilizaba para la LCS (La League Championship Series) de Norteamérica, y tuvimos que hacer un proceso de reacondicionamiento para que se convirtiera en un escenario modular: el Riot Games Arena.

Otro aspecto también fundamental fue relacionado con el traslado de los equipos que no eran de Norteamérica y que se trasladaron hacia Estados Unidos, Los Ángeles, en este caso. Tuvimos que estar dando soporte y apoyo a los equipos de Brasil y de Latinoamérica para que pudiesen tener sus operaciones montadas de buena manera, para tener a sus jugadores con visados al día y todas las condiciones, tanto legales como contables, necesarias para poder operar una compañía en Estados Unidos.

¿Qué aspectos positivos y negativos crees tú que se realizaron desde que empezó este torneo?

Te puedo decir que las cosas más positivas que tenemos es que por primera vez contamos con dos equipos latinoamericanos compitiendo en una liga Tier 1, lo podríamos llamar así, o del máximo nivel a nivel mundial. Tenemos a nuestros equipos enfrentándose semana a semana contra organizaciones de tremendo renombre, como puede ser un 100T, un Cloud9, un Loud, Sentinels, etc. Hemos tenido también excelentes resultados a nivel de la audiencia. Somos el VCT con mayor audiencia en el mundo por sobre el VCT de Europa y el de Asia-Pacífico. No significa que sea directamente una competencia, pero hay que celebrar obviamente los resultados positivos que estamos logrando.

Y por el otro lado, no necesariamente algo negativo, pero un desafío bien importante que tenemos hacia el futuro es cómo podemos hacer que nuestra fanaticada se vaya sintiendo parte del VCT Américas, pero no solamente a través de Krü y de Leviatán, que son los equipos que hoy en día están compitiendo ahí, sino que se conviertan fans de la liga per se. Esto quiere decir justamente el poder sentirse más cercano y con mayores razones para ver la competencia, aunque no jueguen los equipos latinoamericanos. Ese es el gran desafío que tenemos que seguir trabajando: ¿cómo hacemos que los equipos que no son latinoamericanos, tengan una conexión directa con la fanaticada de Latinoamérica?

¿Cómo le afecta a nuestra región que, por ejemplo, Krü vaya 0 - 8 y que posiblemente nos vayamos 0 – 9, quedando como el equipo que no ganó ninguna partida durante la VCT?

Va a sonar quizá un poco extraña mi respuesta, pero yo no considero que para Krü este haya sido un año negativo. Ellos tomaron una apuesta diferente a nivel deportivo y desafortunadamente no fue exitosa, pero a pesar de esto, Krü hoy en día es uno de los cuatro equipos con mayor audiencia en el VCT Americas, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que es un equipo que está logrando el generar una fanaticada fuerte más allá de los resultados deportivos. Entonces, claramente podrías decir que desde la parte deportiva esto no es lo que ellos estaban buscando, pero, por otra parte, sí están obteniendo muy buenos resultados en posicionar su marca a un nivel mayor a la que estaba anteriormente. ¿A qué me refiero? A cuando un equipo deja de estar solamente en Latinoamérica y de que sus partidas sean vistas solo por el público latinoamericano y pasa a estar, llamémoslo así, en un escenario más grande. Está generando claramente mayor awareness de su marca.

Hoy en día, más jugadores y fans norteamericanos y brasileños están conociendo qué es Krü. Y están, de cierta manera, poniendo su huella en más territorios, en más pantallas, en más monitores en el mundo. Esa es la parte positiva. Aunque sin duda, Krü preferiría estar haciendo esto mismo acompañado de victorias.

¿Hasta qué punto el equipo de Riot está pendiente a las interacciones de los equipos: a que no se pasen con los piques o a que las aficiones no confundan rivalidad con mensajes de rechazo o menosprecio?

Nuestro papel está en incentivar la colaboración entre los equipos que son pertenecientes a esta liga. A nosotros nos interesa que se genere un sentimiento de pertenencia en la liga y que los equipos más allá de su región puedan interactuar, puedan generar rivalidades y hagan que las historias de las partidas que están jugando sean relevantes. Eso es algo que a nosotros como Riot Games nos importa e incluso podríamos decir que impulsamos o que recomendamos que los equipos ejecuten. Pero claramente tenemos que ser cuidadosos con el tipo de comunicación que pueda llegar a haber y cómo esta no se debe volver destructiva, sino que siempre debe ser constructiva.

Entonces en este sentido lo que te puedo decir es que nuestro equipo obviamente está siempre monitoreando todas las comunicaciones de los equipos que son parte de la liga, y siempre vamos a poder entrar a accionar, a dar advertencias o sanciones si es que hay comportamientos que están por fuera de los códigos de conducta y de lo esperado de estos equipos. Está en nosotros el buscar que los equipos hagan algo constructivo para generar narrativas, rivalidades hacia el futuro y no generar situaciones de desprecio, expresiones de odio, etcétera, que en vez de sentirse como un VCT Américas unificado, se sienta como una rivalidad entre regiones.

Con Riot Games ampliando el abanico de opciones para hacer más cosas en Latinoamérica, ¿cuál es la visión que tiene Riot con Valorant para la región?

El VCT Américas va a continuar ocurriendo en un futuro en Los Ángeles, en el Riot Games Arena. Eso es algo que en un futuro cercano no va a poder cambiar, o no veo yo que pueda cambiar y prefiero ser súper transparente con lo que puedo decir. Hacia futuro, nos gustaría tener un modelo en el cual algunas fechas del VCT Américas se jugasen fuera de Los Ángeles: en Latinoamérica, en México, en Chile, en Argentina, en Colombia, en Brasil, etcétera. Pero para eso, la liga tiene que llegar a un cierto nivel de madurez en cuanto a su estabilidad económica, en cuanto a su nivel de audiencia, etcétera, que nos permita realizar un gasto tan importante como mover una fecha de un estudio que ya tienes todo construido, tienes todo el equipamiento y todo el hardware y moverlo a distintos lugares para llevar la experiencia a otras partes. Podría llegar a ser en una etapa como los playoffs, por ejemplo, o alguna semana en particular que se pueda mover, pero en el corto plazo lo que te puedo decir es que justamente el hacer el Riot Games Arena y establecer ahí la operación de Valorant significa que esa es la casa del VCT Américas en el corto plazo. Lo que no significa, de nuevo, que no tenga posibilidad de moverse de cara al futuro y que no sea una cosa muy importante para nosotros.