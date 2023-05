PlayStation Showcase: Sony confirma un evento para presentar sus próximos videojuegos de PS5

Sony ha anunciado oficialmente la fecha de su próximo PlayStation Showcase, un evento digital donde mostrará los próximos videojuegos de PS5 y PSVR2.

La transmisión se llevará a cabo este miércoles 24 de mayo a las 3 de la tarde hora Perú. Durará cerca de una hora.

See you soon!



PlayStation Showcase broadcasts live next Wednesday, May 24 at 1pm Pacific Time: https://t.co/GZVl6Du3Mu pic.twitter.com/mdvIlLq3Ph — PlayStation (@PlayStation) May 17, 2023

Regresa el evento más esperado

PlayStation señala que se centrará solo en juegos de sus plataformas actuales, por lo que no esperes ver algún título enfocado para la PS4.

“Espere echar un vistazo a varias creaciones nuevas de PlayStation Studios, así como juegos fascinantes de nuestros socios externos y creadores independientes", señala la empresa.

Entre los títulos ya anunciado, hay un gran listado que esperamos ver. Sony podría mostrar Marvel's Spider-Man 2 o el juego multijugador de Last of Us, además de muchos otros títulos.

Sony también promete "varias creaciones nuevas", lo que significa que podríamos recibir algunos anuncios de juegos nuevos en la exhibición.

¿Cuándo fue último Showcase?

Ha pasado un tiempo desde que Sony organizó un PlayStation Showcase en toda regla, ya que generalmente opta por los llamados State of Play más pequeños que generalmente se enfocan en un solo juego.

El último fue en septiembre de 2021, donde el editor reveló oficialmente God of War: Ragnarok, anunció Marvel's Spider-Man 2 y Wolverine, e incluso Star Wars: Knights of the Old Republic Remake.