Solo un peruano sigue vivo en The International 2023, el mundial de Dota 2

Al inicio de The International 2023, el mundial de Dota 2, Perú destacó por ser la segunda nación con más representantes (15).

Luego de dos fines de semana intensos denominados “Road to The International”, la competencia ha definido a los 8 equipos que participarán de “The International”, en la Climate Pledge Arena este fin de semana.

Y hay malas noticias: solo un peruano permanece en el torneo.

¿Qué pasó con los equipos peruanos en The International 2023?

La fase de grupos y la definición de llaves

La fase de grupos cortó rápidamente con nueve representantes de Perú al quedar eliminados Thunder Awaken y Beastcoast, este último en un grupo con “K1” su exintegrante.

Evil Geniuses, con cuatro jugadores peruanos, casi fue eliminado en esta etapa con solo dos victorias tras ocho partidas, pero logró pasar luego de jugar un desempate con Team SMG.

A TSM con “Timado” y Nouns con “K1” les fue mejor, asegurando el segundo y tercer puesto en sus grupos, respectivamente.

En esta edición, a la fase de grupos le siguió la definición de llaves, donde solo Nouns de “K1” logró acceder a la llave superior luego de una sorpresiva victoria ante Tundra. Evil Geniuses y TSM accedieron a la llave de eliminación, donde perder una serie te deja fuera de The International.

Play-offs con un duelo entre peruanos

Evil Geniuses fue eliminado el sábado tras una deslucida serie ante Gaimin Gladiators, posicionándose entre los puestos 13 al 16. Todos estos mismos jugadores lograron meterse en el Top 8 la anterior edición y se esperaba que logren algo mejor o similar este año.

TSM arrancó bien los play-offs venciendo a Shopify Rebellion de “Arteezy” por 2 a 0 el sábado, lo que provocó el duelo ante Nouns de “K1”, que bajó a la llave de eliminación luego de perder contra Azure Ray de China.

“K1” venció a “Timado” en un duelo de carrys peruanos en equipos norteamericanos.

El camino de “K1”

Es así cómo Hector Rodríguez o “K1” es el único peruano que queda en The International 2023.

Su participación en eventos de Valve se registra desde marzo de 2017, con 16 años cuando participó en las clasificatorias para el Major de Kiev con Luccini Gaming,

Tras pasar los equipos como Gorillaz-Pride, Pacific eSports y Majestic esports, se unió a Team Anvorgesa, con el que logró la clasificación a The International 2019, donde jugó como Infamous y logró meterse en el Top 8.

Los jugadores luego fueron acogidos por la organización norteamericana Beastcoast, con la que “K1” jugó The International 2021 y 2022.

"K1" jugando The International 2022 con Beastcoast.Fuente: Valve

Este año, “K1” salió del equipo, que ya había asegurado su clasificación a The International 2023. Beastcoast indicó que era una "separación mutua". Se unió a Nouns de cara a las clasificatorias para el torneo, asegurando el cupo norteamericano.

La participación de Nouns en el torneo, donde el equipo norteamericano era considerado uno de los equipos más débiles, ha sido sorpresiva, especialmente tras derrotar a Tundra, campeones defensores.

El viernes jugará una serie de eliminación contra Gaimin Gladiators buscando que Nouns siga superando expectativas en el mundial de Dota 2.