PlayStation se compromete a apoyar a la comunidad de videojuegos de pelea. | Fuente: Sony

PlayStation ha revelado el calendario de la EVO 2021, evento mundial de juego de peleas que Sony compró hace algunas semanas.

La compañía, a través de su blog, ha anunciado que la comunidad de juegos de peleas podrá acceder a más torneos previos a la cita máxima en agosto, pudiendo participar de hasta tres competencias previas.

El programa

La EVO Community Series llegará con 74 mil dólares como premio a nivel mundial. PlayStation organizará tres torneos desde el 10 de junio hasta el 3 de agosto, con retransmisiones en todas las cuentas oficiales de la compañía.

Los torneos se dividen en:

FGC Arcade con Granblue Fantasy: Versus, Guilty Gear Strive, Mortal Kombat 11 Ultimate y Tekken 7 para Norteamérica y Europa entre los días 10 y 22 de junio

El Evo 2021 Online Warm-up con Guilty Gear Strive, Mortal Kombat 11 Ultimate, Street Fighter V: Champion Edition y Tekken 7 para Norteamérica, Europa, Latinoamérica, Oriente medio y Asia entre los días 26 de junio y 13 de julio

El Evo 2021 Online Side Tournaments con BlazBlue: Cross Tag Battle, Dragon Ball FighterZ, Granblue Fantasy: Versus, Mobile Suit Gundam: Extreme Vs. Maxi Boost ON, Skullgirls 2nd Encore, Soulcalibur VI y Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] para Norteamérica, Europa, Latinoamérica, Oriente Medio, Asia y Japón entre el 8 de julio y el 3 de agosto.

A excepción del primer torneo, los dos últimos están abiertos para todas las regiones competitivas. Los torneos serán online y se necesita ser usuario de PS Plus para jugar en ellos.

Y después de esas fechas, el plato principal: entre el 6 y el 15 de agosto, llegará el EVO 2021 Online. Los registros son gratuitos.

