The International 2024: HEROIC y beastcoast ya tienen rivales para los Decider Match

En el segundo día de la fase de grupos del Mundial de Dota 2 se definieron las posiciones finales, y lamentablemente, los dos equipos que representan a Perú, HEROIC y beastcoast, terminaron en el cuarto lugar de sus respectivos grupos.

HEROIC consiguió una derrota y dos empates, mientras que beastcoast fue el equipo con el peor desempeño en la fase de grupos, sufriendo tres derrotas con marcador de 2-0.

Resultados de los equipos peruanos en la fase de grupos

Grupo A – Día 1 (4 de septiembre)

03:00 a.m. Xtreme Gaming Vs. HEROIC (0-2)

07:00 a.m. 1win Vs. HEROIC (1-1)

Grupo D – Día 1 (4 de septiembre)

07:00 a.m. Team Spirit Vs. beastcoast (0-2)

11:00 a.m. Team Liquid Vs. beastcoast (0-2)

Grupo A – Día 2 (5 de septiembre)

03:00 a.m. Gaimin Gladiators Vs. HEROIC (1-1)

Grupo B – Día 2 (5 de septiembre)

05:00 a.m. beastcoast Vs. Aurora (0-2)

¿Qué sigue para los equipos peruanos en The International 2024?

Tras la finalización de los enfrentamientos en la fase de grupos, los equipos que ocuparon el primer lugar tuvieron la oportunidad de elegir a su rival entre los que quedaron en tercer y cuarto puesto del grupo contrario (Grupo A vs. Grupo B y Grupo C vs. Grupo D).

Las partidas ya están programadas para este viernes 6 de septiembre. Los resultados de estos enfrentamientos determinarán si los equipos avanzan a la llave de Ganadores o a la llave de Eliminación en los Playoffs.

Los rivales para los equipos peruanos serán los siguientes:

03:00 a.m. Tundra Esports Vs. HEROIC

03:00 a.m. Team Falcons Vs. beastcoast

Así quedaron los grupos de The International 2024.Fuente: Valve

The International 2024: ¿Cuánto dinero repartirá el mundial de Dota 2?

Valve ha contribuido con 1.6 millones de dólares para el pozo de premios. Estos serán complementados con el 25% de lo recaudado con el compendio digital del torneo, que hasta ahora ha sumado 812 mil dólares.

Hasta el momento el pozo asciende a 2.4 millones de dólares, que serán repartidos entre los participantes. Valve todavía no ha publicado cómo se repartirá el pozo.

