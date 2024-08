La PlayStation 5 aumenta su precio un 20% en Japón

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sony ha anunciado que aumentará el precio de su consola PlayStation 5 en Japón en un 20% a partir del 1 de septiembre de 2024. Este incremento se debe a la continua escasez de semiconductores y al aumento de los costos de producción.

PlayStation 5 y los detalles del aumento de precio

La versión con unidad de disco Blu-ray de PlayStation 5 pasará de costar 54,980 yenes (unos 400 dólares) a 66,000 yenes (480 dólares), mientras que el modelo digital sin unidad de disco aumentará de 44,980 yenes (330 dólares) a 54,000 yenes (390 dólares).

Sony ha declarado que este ajuste de precios es necesario para hacer frente al entorno económico desafiante, incluyendo la alta inflación global y las tendencias monetarias adversas.

Este aumento de precio podría tener un impacto significativo en las ventas de PlayStation 5 en Japón, ya que muchos consumidores podrían optar por esperar a una posible reducción de precio en el futuro o decantarse por otras opciones de consolas más asequibles.

Sin embargo, dado el gran éxito y demanda de PlayStation 5 desde su lanzamiento, es probable que Sony pueda mantener un sólido volumen de ventas a pesar del incremento de precio.

¿Qué pasará con la PlayStation 5 en el resto del mundo?

Por el momento, Sony no ha anunciado planes para aumentar el precio de PlayStation 5 en otros mercados fuera de Japón. No obstante, dado el contexto económico global, no se puede descartar que la compañía considere ajustes similares en otras regiones en el futuro.

La subida de precio llega en medio de rumores sobre una posible PlayStation 5 Pro, que podría llegar a finales de este año.