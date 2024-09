The International 2024, el mundial de Dota 2, tendrá representación peruana: horarios y rivales

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

The International 2024, el torneo mundial de Dota 2, está a la vuelta de la esquina.

Los 16 mejores equipos del mundo se enfrentarán en Copenhagen, Dinamarca, a partir del 4 de septiembre, arrancando con la fase de grupos.

Dos equipos peruanos: HEROIC y beastcoast forman parte del torneo más prestigioso de Dota 2.

The International 2024: ¿Cuáles serán los rivales de los equipos peruanos?

Tanto HEROIC como beastcoast no la tendrán fácil, enfrentándose a rivales de calibre en el Grupo A y en el Grupo D, respectivamente.

Grupo A

1w Team (Europa Este)

Gaimin Gladiators (Europa Oeste)

HEROIC (Sudamérica)

Xtreme Gaming (China)

Grupo B

Cloud9 (Europa Oeste)

G2 x iG (China)

Talon Esports (Sudeste Asiático)

Tundra Esports (Europa Oeste)

Grupo C

BetBoom Team (Europa Este)

nouns (Norteamérica)

Team Falcons (EMEA)

Team Zero (China)

Grupo D

Aurora (Sudeste Asiático)

beastcoast (Sudamérica)

Team Liquid (Europa Oeste)

Team Spirit (Europa Este)

HEROIC buscará demostrar por qué ha sido el mejor equipo sudamericano a lo largo del año. Lo conforman jugadores de Perú, Brasil y Bélgica.Fuente: Valve

The International 2024: ¿A qué hora jugarán y dónde ver a los equipos peruanos?

La fase de grupos arranca el 4 de septiembre y durará dos días. Estos son los horarios (hora peruana) de las partidas de HEROIC y beastcoast.

Grupo A – Día 1 (4 de septiembre)

Xtreme Gaming Vs. HEROIC – 03:00 a.m.

1w Team Vs. HEROIC – 07:00 a.m.

Grupo D – Día 1 (4 de septiembre)

Team Spirit Vs. beastcoast – 07:00 a.m

Team Liquid Vs. beastcoast – 11:00 a.m.

Grupo A – Día 2 (5 de septiembre)

Gaimin Gladiators Vs. HEROIC – 03:00 a.m.

Grupo B – Día 2 (5 de septiembre)

beastcoast Vs. Team Spirit - 05:00 a.m.

Las partidas podrán ser visitas en los canales oficiales de The International en español en Twitch (CANAL 1) (CANAL 2) y a través de YouTube.

Con todos sus jugadores peruanos, beastcoast busca dar la sorpresa luego de alcanzar el segundo cupo para Sudamérica.Fuente: Valve

The International 2024: ¿Cómo será el formato del mundial de Dota 2?

Los 16 equipos se dividien en cuatro grupos de cuatro. La fase de grupos servirá para definir las llaves decisivas, ya que los primeros puestos podrán elegir su rival entre el tercer y cuarto puesto del grupo opuesto (Grupo A Vs. Grupo B y Grupo C Vs. Grupo D).

Las partidas decisivas que se jugarán el 6 de septiembre servirán para ubicar a los equipos en la llave de Ganadores o la llave de Eliminación, por lo que no habrá ningún eliminado tras la fase de grupos ni en esta fase.

Los 16 equipos llegarán al evento principal, ya divididos en las llaves de Ganadores y de Eliminación.

The International 2024: ¿Cuánto dinero se llevarán los equipos participantes?

Valve ha contribuido 1.6 millones de dólares para el premio de The International 2024. Esta suma se complementa con el 25% de lo recaudado por las ventas del compendio digital del evento. Hasta la fecha, el pozo total del torneo ha pasado los 2.3 millones de dólares, pero se espera que siga creciendo con el paso del torneo.