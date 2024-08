Clic Económico: ¿Tengo futuro como gamer profesional?

La industria de los juegos electrónicos puede mover US$ 3 000 millones, solo en la realización de los torneos.

Los juegos electrónicos, como Dota 2, League of Legends u otros, podrían estar mal vistos por algunas generaciones y hasta ser relacionados como “una pérdida de tiempo”, en vez “de estar haciendo algo provechoso por tu vida”, pero ¿realmente es así?

En Clic Económico, programa digital de RPP trasmitido los martes, conversamos con Gonzalo Velasco, CEO de ESB. En esta nota, conoce cuánto podrías ganar si te dedicas profesionalmente a jugar en estos eSports.

El eSport es aquella disciplina dedicada a los juegos electrónicos como el Dota 2, hay torneos, premios y todo un equipo que compite, desde los miembros hasta los entrenadores y couch. Este mercado podría mover anualmente US$ 3 000 millones, solo para la producción de torneos, que incluye auspicios, venta de entradas, entre otros.

Los juegos más posicionados a nivel mundial son: El Dota 2, League of Legends, popular en Asia y Estados Unidos; además del Counter-Strike, son los juegos con más público en el mundo. Actualmente hay otros adaptados solo para jugar por celular conocidos como los mobile gaming.

¿Cuál es el camino de un gamer?

El Ceo de ESB, Gonzalo Velasco, explicó que la carrera comienza por internet con los rankeds, donde el jugador consigue puntajes y de esa manera se determina quiénes son los mejores en la región. A partir de ahí, con un buen perfil, podría comenzar a practicar con equipos profesionales.

“Los mismos equipos profesionales practican, no solo con profesionales, sino con personas que están en el Dota y que tienen buen nivel y ahí es donde los pueden ir fichando. La ruta es sencilla es jugar mucho, muy bien y agarrar nivel”, mencionó.

¿Debo invertir mucho dinero en mi equipamiento para iniciar?

La tecnología no es un factor condicionante. De hecho, podrías iniciar con una computadora de gama media que en el mercado local se valoriza entre US$ 800 a US$ 900, y conforme avances y tomes la decisión de jugar profesionalmente, continuar con tu inversión.

Aunque todo depende del tipo de juegos, si jugarás Dota 2, con un equipo de gama media es suficiente; pero si es para Call of Duty, la capacidad crece.

“Una computadora de muy alto rendimiento profesional puede valer US$ 3 000 a US$ 3 500 aproximadamente. Estamos hablando solamente de la PC, sin considerar monitor, teclados audífonos, mousepads, etc. Una laptop para un principiante puede costar US$ 700 o US$ 800”, refirió Velasco.

¿Cuánto podría ganar?

Según Velasco, los sueldos son variados, sobre todo cuando la disciplina es competitiva, un jugador elite en el Perú podría alcanzar los US$ 10 000 mensuales, pero el camino es peleado.

“La escena del Dota 2 competitivo es muy peleada, así que ese es un primer punto a tener en consideración, lo siguiente es que un jugador de Dota en primera división peruana en los últimos años ha podido percibir salarios de hasta US$ 10 000 mensuales”, explicó.

Además, los torneos tienen premios fuertes y podrían llegar hasta 1 millón de dólares, que deben repartirse entre los miembros del equipo. También puedes diversificar tus ingresos realizando streaming, donde compartes estrategias de juegos en las redes sociales.