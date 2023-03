El jugador boliviano se refirió a la derrota sufrida este martes ante Entity. | Fuente: RPP Noticias

El jugador boliviano de Evil Geniuses, Wisper, conversó con RPP Noticias luego de la derrota ante Entity por la fase de Upper Brackets en el Lima Major 2023.

El equipo sudamericano cayó frente a la escuadra europea por 2 a 0 en el Arena 1 de San Miguel ante el público peruano, el cual no paró de alentar a la escuadra compuesta también por 4 peruanos.



"Había muchas incomodidades"

"Nos concentramos mucho en algunos héroes que ellos jugaban. Creo que no tienen un pool tan amplio. No pickeamos muy bien, el early no salió muy bien para nosotros", dijo el jugador al medio.

El jugador, eso sí, se sorprendió por el gran público que los alentaba en el lugar. "Creo que es muy distinto (a otros públicos) porque tú los entiendes cuando hablas. En otros países no los entiendes porque hablan otros idiomas. Se siente bien y es lindo que tanta gente te apoye".

Sobre si tuvo presión por el público o no: "Fue normal, estaba bien. Solo que se sintió raro. Hacía mucho calor adentro (de la cabina), mi mano estaba muy húmeda por el calor. No sentimos presión, pero había muchas incomodidades dentro de la cabina".

"El que tenga que quedarse, se queda"

Con la derrota, ahora Evil Geniuses cayó a la llave de perdedores, donde el espera el último equipo sudamericano, Beastcoast.

La serie, que se jugará al mejor de 3, es eliminatoria: quien pierda no va más en la competencia.

"Como equipo queríamos evitar esto. No queríamos que se maten dos equipos sudamericanos como pasó en el TI contra Alliance, pero nada. Todos vamos a jugar y dar nuestro mejor esfuerzo. El que tenga que quedarse, se queda", finalizó.

¿Cómo ver EN VIVO las partidas de los playoffs del Lima Major 2023?

En RPP Noticias, estamos cubriendo las emocionantes partidas de la fase presencial del Lima Major 2023. Recuerda que puedes seguir todos los encuentros de los PlayOffs del importante torneo de Dota 2 que se lleva a cabo en Perú en el siguiente enlace.

Por otra parte, también puedes ver las partidas desde los canales oficiales de 4D Esports, organizadora del evento, en distintas plataformas como Twitch, Facebook y YouTube.

