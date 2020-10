El equipo latino está jugando en China por la gloria en este importante deporte electrónico. | Fuente: Riot Games

Día clave. Tras quedar tercero en su grupo con un marcador de dos victorias y dos derrotas, la escuadra latina de Rainbow7 deberá jugar una serie al mejor de 5 partidas clave frente al equipo chino LGD para seguir con vida en los Play-In del Campeonato Mundial de League of Legends 2020.

Los representantes de la región llegan con un gran estado anímico tras derrotar a los propios LGD y Unicorn of Love, asegurando su pase a esta etapa. Aunque LGD, equipo chino con amplia trayectoria de sus jugadores, parta como favorito, su desempeño no ha sido el mejor en la competencia, cometiendo errores fatales que R7 puede capitalizar.

Nicolás Yentzen, Esports Team & Player Manager de Riot Games en la región, opinó sobre este importante encuentro: “Será una serie muy entretenida, R7 tiene todo el talento para llevarse la serie y avanzar. Es una batalla cuesta arriba. Rainbow debe superar su nivel y las expectativas de la gente y mostrar que tiene lo necesario para avanzar a la siguiente etapa”.

La gran revancha entre Rainbow7 y LGD Gaming se realizará este martes 29 de septiembre a las 1:00 AM MX/CO/PE, 2:00 AM BO/PY y 3:00 AM CL/AR/UY.

Podrás verlo en vivo en Twitch o YouTube de la compañía Riot Games en español latino:

De ganar, R7 deberá jugar con Legacy Esports (de Oceanía) en otra serie bo5 en búsqueda de la hazaña: la primera clasificación de un equipo latino a la fase de grupos oficial de la competencia.

La etapa Play-In del Worlds 2020 (al que clasificó R7), el evento principal y la etapa eliminatoria se jugarán en línea para garantizar la seguridad de los jugadores y el personal. La gran final se llevará a cabo en el nuevo Pudong Soccer Stadium, una instalación de última generación con capacidad para 33,000 personas. Si las pautas locales lo permiten, las grandes finales se jugará con audiencia.

League of Legends es el esport con más jugadores en el mundo: Cuenta con más de 8 millones de jugadores activos diarios en sus servidores regionales y es la responsable del fenómeno de los deportes electrónicos en la sociedad.

