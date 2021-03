Evangelion estrena su cuarto largometraje en las salas de cines de Japón. | Fuente: YouTube

Tras varios retrasos por culpa de la pandemia del nuevo coronavirus y un proceso de producción bastante extenso, el pasado fin de semana se pudo estrenar en salas de cines japoneses la cinta "Evangelion 3.0+1.0: Thrice Upon A Time", tan esperado por los fanáticos. Por el momento, no hay información sobre la distribución en Latinoamérica y al resto del mundo.

Esta película llega para satisfacer a su público que quedó con ganas de más luego del estreno de "Evangelion 3:0: You Can (Not) Redo" en 2012. Ahora, se espera que la nueva cinta de cierre a la saga de películas y el anime original Neon Genesis Evangelion.

Recientemente, la secuencia de créditos iniciales de la cuarta entrega de la saga ha sido filtrada en la red. En esta entrega se presenta una nueva interpretación de Shinji Ikari, el resto de tripulantes de EVA y los misteriosos planes de la organización NERV.

Un cierre para los fanáticos

Con planos lentos, escenarios colorizados en rojo y la banda sonora de compuesta por Shiro Sagisu, se puede observar a Rei, Asuka y Shinji caminando por los páramos en ruinas tras la liberación del tercer impacto a la Tierra, donde los protagonistas deberán hacer todo lo posible por sobrevivir.





