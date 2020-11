La serie aún no tiene fecha de salida. | Fuente: Naughty Dog

La adaptación televisiva del videojuego de Naughty Dog, The Last of Us, ha recibido luz verde por parte de HBO, la cadena que la transmitirá en exclusiva.

Esta nueva serie se realizará con el creador de los títulos de PlayStation Neil Druckmann trabajando como escritor y productor ejecutivo junto a Craig Mazin (Chernobyl). Carolyn Strauss de HBO, quien fue productora ejecutiva de Game of Thrones y Chernobyl , también será productora ejecutiva.

The Last of Us todavía se encuentra en las primeras etapas, sin detalles de quienes interpretarán sus papeles principales ni una ventana de lanzamiento aún, por lo que es probable que pase algún tiempo antes de que la historia de Joe y Ellie realmente dé el salto a la acción en vivo.

La serie seguirá los eventos descritos en el primer juego. The Last of Us protagonizada por Joel, el sobreviviente de un apocalipsis que vio a gran parte de la población mundial morir o convertirse en criaturas parecidas a zombis conocidas como los infectados. Veinte años después de que su mundo llegara a su fin, se le pide a Joel que ayude a sacar de contrabando a una adolescente llamada Ellie de Boston. Como suelen suceder estas cosas, lo que comienza como una misión simple se convierte en algo más complicado.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.