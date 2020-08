La serie de The Last of Us quiere ampliar la historia del videojuego, no reescribirla. | Fuente: Naughty Dog

Craig Mazin, director del episodio piloto de la serie televisiva basada The Last of Us, aseguró que su producción no busca reescribir la historia del videojuego, sino ampliar el universo creado por Naughty Dog.

En una entrevista al podcast Must Watch de la BBC, Mazin envió un mensaje de tranquilidad a los fanáticos del videojuego, confirmando que en la producción está involucrado Neil Druckmann, director del videojuego.

“Creo que los fans tienen una especie de preocupación de que, cuando alguien ajeno licencia su franquicia, esa gente no la entienda realmente o pueda llegar a cambiarla”, comentó Mazin.

“En este caso, lo estoy haciendo con el tipo que la hizo (Druckmann) y lo que estamos cambiando está pensado para llenar huecos y expandir, no para deshacer, más bien para ampliar”, sentenció.

Craig Mazin, creador de la galardonada serie Chernobyl, es el director del episodio piloto de la serie de The Last of Us, que será transmitida por la cadena HBO.

“Estamos creando de nuevo y también estamos reinventando lo que ya existe, para presentar un formato diferente. Es un sueño hecho realidad para mí”, comentó.

El cineasta, sin embargo, es consciente de que tal vez su producción no deje contentos a todos los fanáticos del videojuego, especialmente después de la polémica desatada por The Last of Us Part II.

“Creo que me esconderé en un búnker cuando se estrene, ya que no puedes contentar a todo el mundo”, ironizó.



