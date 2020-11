La consola llegará a Perú a 3000 soles con stock limitado. | Fuente: Sony

Para los aficionados a los videojuegos, la consola PlayStation 5 es uno de los principales objetos de deseos para su colección. Este 2020, pese a la pandemia, ha sido uno de los temas más hablados desde su anuncio oficial a inicios de año y se ha convertido en una promesa de cara a la próxima generación. Ahora, tras días de lanzado en mercados específicos, la PS5 llegará a Perú y al resto de Latinoamérica oficialmente este jueves 19 de noviembre y es necesario que sepas algunos puntos antes de disfrutar de ella.

Ahora en dos versiones, la PlayStation 5 busca dar un salto a la experiencia de juego con una máquina más potente que su predecesora, la PS4, con mejores gráficos, pero también con una experiencia sensorial más inmersiva con sus revolucionarios mandos DualSense.

A horas de su lanzamiento, te resolvemos algunas dudas que puedas tener sobre la consola.

¿Qué trae de nuevo la PS5?

La PlayStation 5 cambia su diseño general hacia uno blanco futurista (y más grande de lo acostumbrado) con una serie de especificaciones que buscan potenciar los juegos.

Mantiene un procesador AMD Zen 2 (8 núcleos) que, combinada con una tarjeta gráfica AMD RAdeon RDNA 2 y 16 GB de RAM, brinda una potencia de 10,28 teraflops, menor a la de su competencia Xbox Series X, pero muy superior al de la PS4.

Se espera que el usuario pueda jugar a 4K y 120 fps, aunque por el momento ningún juego lo soporta. El jugador deberá jugar en equipos a partir de 1080 pixeles, pero no de 1440p, ya que no existe dicha resolución en la consola.

Llega con un almacenamiento de 825 GB en estado sólido NVME (667 GB disponible para juegos), lo cual hará que los juegos carguen de manera más rápida, con menos tiempos de espera. De lanzamiento, no será posible expandir el disco duro hasta una próxima actualización.

De acuerdo a las reseñas, hace menos ruido y se calienta menos que la PS4.

La consola llega en dos versiones: una con lectora de discos y otra sin ella. La diferencia de precio es de 100 dólares y su única diferencia radica en dicho elemento.

Asimismo, una de sus grandes ventajas es la de su mando DualSense, cuyos gatillos hápticos tratan de darle al usuario una experiencia inmersiva. El claro ejemplo es en el de los disparos, sintiendo mayor o menor tensión cambiando de armas en los juegos, como al disparar una flecha o un francotirador.

Por último, vendrá con apps multimedia integradas como Netflix, Amazon, Disney+, YouTube, Spotify o hasta Apple TV.

¿Cuánto cuesta?

El precio mencionado por Sony es de 499 dólares para la versión estándar (con lectora) y 399 dólares para la versión digital. En Perú, el precio regulado es de 2999 soles y 2699 soles, respectivamente. Este precio es único en las distribuidoras oficiales de todo el país.

Los juegos ahora valdrán 70 dólares, no 60 dólares como en la PS4.



¿Cómo puedo conseguirla?

Para conseguirla es necesario que las reserves DE MANERA ONLINE en minoristas correspondientes como Phantom, LawGamers, MasGamers o la propia Sony Store, además de las tiendas Falabella, Ripley, Oechsle, Hiraoka, Tiendas Efe, Curacao, Coolbox, Plaza Vea, Tottus, Wong y Metro.

De acuerdo con las disposiciones de Sony, la PS5 se venderá inicialmente solo por internet y no en tiendas físicas (a menos que alguna empresa haya acordado antes dicho procedimiento), por lo que te recomendamos ni acampar ni esperar horas fuera de dichos locales esperando una unidad.

Por el momento, no hay stock, así que es mejor esperar nuevas reservas destinadas para diciembre.

¿Qué viene incluido en la caja de PS5 en su lanzamiento?

Sea cual sea el modelo elegido, contiene:

La consola PS5 o la consola PS5 edición digital

Un mando inalámbrico DualSense

Un cable de carga USB tipo C a tipo A para el mando inalámbrico DualSense

Cable HDMI (compatible con alta velocidad gracias al HDMI v2.1)

Cable de alimentación AC

Base que permite colocar la consola de forma vertical u horizontal

Guía de seguridad y de inicio rápido.

¿Qué juegos tiene?

La PS5 llega con un videojuego gratuito: Astro PlayRoom. De lanzamiento, existen títulos exclusivos aparte como Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Sackboy: Una Aventura a lo grande y el remake de Demon’s Souls, pero también sale con títulos multiplataformas como Fortnite, Assassin’s Creed Valhalla o Call of Duty: Black Ops Cold War.

Por si eres suscriptor de PS Plus, al sincronizar tu cuenta tendrás La Tierra Media: Sombras de Guerra, Hollow Knight: Edición Corazón Vacío y Bugsnax. Pero, además, podrás acceder al catálogo de PS Plus Collection, con los mejores juegos de PS4 disponibles para descargar en cualquier momento como God of War, The Last of Us Remastered o Uncharted.

Retrocompatibilidad: ¿Mis discos de PS4 funcionarán en ella? ¿Los de PS3 o PS2? ¿El mando de PS4 funcionará?

Si tienes una consola con lectora de discos, podrás jugar con tus discos de PS4 en ella. Si tienes una cuenta con juegos digitales, podrás iniciar sesión y descargar esos juegos de tu biblioteca. El 99% de juegos de PS4 podrán ser utilizados en PS5.

Algunos juegos necesitarán una actualización para adoptar mejoras para la PS5. Dependiendo del juego, estos parches serán gratuitos o no.

Por otro lado, los discos de PS3, PS2 o PS1 no son compatibles con la consola.

Asimismo, el mando DualShock de PS4 podrá ser usado en PS5, pero solo para juegos de PS4, no de PS5. El dispositivo de realidad virtual PS VR funcionará con PS5, pero será necesario pedir un complemento a Sony para poder usarlo.

¿Cómo puedo transferir la partida guardada de un juego de PS4 a la consola PS5?

Puedes transferir archivos de partidas guardadas de PS4 a la consola PS5 con un cable LAN, conectándote de forma inalámbrica (Wi-Fi) o guardando los archivos en una unidad USB compatible. Y si eres miembro de PlayStation Plus, puedes transferir las partidas guardadas de tus juegos de PS4 a la consola PS5 mediante el almacenamiento en la nube

Si estoy jugando a un juego de PS4, ¿puedo jugar con un amigo que tenga la versión de PS5 del mismo juego, o viceversa?

Es posible jugar juntos en función del juego de que se trate, aunque es el desarrollador quien debe proporcionar la compatibilidad.

