El nuevo proyecto llevará por título Avengers: Damage Control. | Fuente: The Void/Marvel

La fiebre por el Universo Cinematográfico de Marvel tras Endgame parece haber migrado hacia la industria de los videojuegos. Marvel Studios ha anunciado que se encuentra trabajando en nuevo título del grupo de superhéroes en Realidad Virtual. Desarrollado en conjunto con la compañía ILMxLAB, el juego llevará por nombre Avengers: Damage Control.

El proyecto nos llevará a encarnar a algunas de las figuras más icónicas del universo Marvel como Ant-Man, Doctor Strange, The Wasp y Iron-Man. El argumento nos sitúa en medio de unas pruebas que Shuri -la hermana menor de T’Challa “Black Panther”- viene realizando con “trajes adaptados para emergencias”. Los problemas iniciarán con la aparición de “un villano de antaño” que busca robar esta tecnología para sus fines malévolos.

Con esta experiencia, los desarrolladores buscan expandir las capacidades inmersivas del VR usando elementos del mundo real como calor o viento. Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, comentó que la compañía “siempre esta buscando nuevas historias y rincones del universo para que sus superhéroes puedan explorar”.

Esta experiencia en VR estará disponible a partir del 18 de octubre y será parte del conjunto The Void que viene trabajando con Disney para diseñar este tipo de interacciones con otras de sus franquicias como Wreck-It-Ralph y Star Wars. Las atracciones de The Void sólo están disponibles en ciertas ciudades de Estados Unidos como Atlanta, New York y Las Vegas. El precio por sesión es de $40 dólares.

The Void contiene una variedad de experiencias en VR de diversas franquicias como Star Wars y Wreck-It-Ralph. | Fuente: The Void/Disney

Recordemos que Marvel’s Iron-Man, otra experiencia en VR basada en el MCU, ya está siendo desarrollada para PlayStation VR. El título esta siendo trabajado por Camouflaj en colaboración con Sony Interactive Entertainment y será lanzado en lo que resta del 2019. Si bien no es un proyecto con los alcances de Damage Control, es una experiencia más accesible para todos los jugadores y fans de Marvel.