La película de Super Mario Bros. es un gran éxito a apenas nueve días después de su debut. | Fuente: Nintendo

‘Super Mario Bros. La Película’ se ha convertido en la adaptación de un videojuego más exitosa de la historia al superar los 500 millones de dólares en taquilla.

Hasta la fecha, según reporta Variety, la producción ha alcanzado los 508,7 millones de dólares a nivel internacional, siendo también la película más taquillera de lo que va del 2023.

Mario Bros. en la cima

‘Super Mario Bros. La Película’ fue producida por Universal, Illumination y Nintendo y estuvo en desarrollo durante décadas.

‘Warcraft: el primer encuentro de dos mundos’ alcanzó los 439 millones de dólares en recaudación mundial, siendo desplazada ahora a la segunda película más taquillera de videojuegos.

Lo siguen de cerca ‘Detective Pikachu’ con un total de 433 millones de dólares acumulados en taquilla, mientras que la primera ‘Sonic’ logró acumular unos 319 millones de dólares, y ‘Sonic 2’ unos 405 millones.

Aaron Horvath y Michael Jelenic dirigieron la película de Mario, que cuenta con un elenco de voces de Chris Pratt, Charlie Day, Anya Taylor-Joy y Jack Black. Tiene un presupuesto de producción de 100 millones, que es económico para una película animada. Las películas animadas de Pixar y Disney, por ejemplo, a menudo cuestan el doble de esa cifra.

¿Se vienen más películas?

'Super Mario Bros. La Película' debutó con números récord. Recaudó 31 millones de dólares en su primer día de lanzamiento, seguido de 26 millones el jueves y 55 millones en su primer viernes. Durante el fin de semana extendido de cinco días, rompió múltiples récords en su camino hacia una asombrosa recaudación nacional de 204 millones de dólares.

Las adaptaciones de videojuegos en series o películas están en su mejor momento, con 'The Last of Us' siendo un punto de inicio para esta nueva etapa en lo masivo.

