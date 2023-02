Los infectados son solo lo secundario en la historia, señalan sus desarrolladores. | Fuente: HBO Max

‘The Last of Us’ es la serie del momento. La adaptación de HBO Max del también famoso videojuego de 2013 es la más popular a la fecha, ganando aún mayores adeptos en cada nuevo episodio.

Y detrás de las pantallas existe una gran cantidad de anécdotas que ocurriendo durante la filmación de las escenas y una muy curiosa ha salido a la luz en las últimas horas: estaba prohibido decir 'zombi’ en las locaciones.

¿Por qué la palabra ‘zombi’ en ‘The Last of Us’?

Eben Bolter, director de fotografía de la serie de 'The Last of Us' para HBO, ha develado en una reciente entrevista concedida en exclusiva a The Credits esta información.

De acuerdo con él, pese a que claramente los enemigos principales son una especie de muertos vivientes, los creadores consideran que estos no son ‘zombis’.

"No es una serie de zombis típica. Era como una palabra prohibida. Eran los infectados. No éramos una serie de zombis. Por supuesto, hay tensión y sustos, pero la serie trata realmente de nuestros personajes; los infectados son un obstáculo al que tienen que enfrentarse", refiere Bolter.

Efectivamente, el videojuego, pese a sus grandes escenas de acción y combate o sigilo frente a estas criaturas, lo que realmente le valió la fama es su gran narrativa y como este mundo apocalíptico retrata a los sobrevivientes.

Hongos controladores

Estos infectados son a causa del hongo Cordyceps.

Pertenecen al reino Fungi y muchas de sus especies se introducen a insectos, reemplazando sus tejidos mientras que sus estromas (cuerpo elongado) adquieren distintas formas complejas que sobresalen del cuerpo del afectado.

Sin embargo, más allá del cambio físico, el hongo sí llega a tener un control conductual sobre el insecto en el que se hospeda. Pero, en la vida real, esto es imposible en humanos.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico.